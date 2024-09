So lief es für die Ampelparteien

Auch wenn weder in Thüringen noch in Sachsen derzeit eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP regiert, so lohnt doch ein Blick auf das Abschneiden der Parteien, die derzeit im Bund an der Macht sind:



Thüringen

In Thüringen ist es ein schwarzer Tag für die Ampel-Parteien. Sie fallen von einem ohnehin niedrigen Niveau noch tiefer (bei der Wahl 2019 erreichten sie zusammen 18,4 Prozent). Die SPD verliert laut den jüngsten Hochrechnungen um die zwei Prozentpunkte, bleibt aber im Landtag. Die Grünen und die FDP hingen scheitern wohl beide an der Fünf-Prozent-Hürde. Besonders schlimm trifft es die Liberalen, sie verlieren fast vier Prozentpunkte. In Summe kommt die Ampel noch auf etwa 10 bis 11 Prozent der Stimmen.



Sachsen

Nur die SPD kann in Sachsen den aktuellen Hochrechnungen zufolge ihr Ergebnis von 2019 in etwa halten. FDP und Grüne verlieren jeweils mehr als drei Prozentpunkte. Für die Grünen bedeutet das, dass sie noch um den Wiedereinzug in den Landtag zittern müssen. Die FDP kommt laut ZDF noch auf etwa ein Prozent der Stimmen, bei der ARD gehört sie schon zur Kategorie "Sonstige". 2019 erreichten die Ampel-Parteien in Sachsen zusammen noch 20,8 Prozent der Stimmen. Diesmal dürften sie bei etwa 13 bis 14 Prozent landen.



