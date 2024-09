Welche Partei kann die meisten Wählenden in Thüringen und Sachsen überzeugen? Wer gewinnt die Direktmandate? Analysen der Ergebnisse der Landtagswahlen in allen 104 Wahlkreisen mit Grafiken und Karten.

Von Markus Hametner, Sören Müller-Hansen, Oliver Schnuck

Thüringen und Sachsen wählen am 1. September einen neuen Landtag. In den beiden benachbarten Bundesländern im Osten Deutschlands zeichnete sich schon vor der Wahl ein Zweikampf zwischen CDU und AfD um die meisten Stimmen der Wählerinnen und Wähler ab. Während der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer sein Amt so verteidigen könnte, stürzt Bodo Ramelows Linke in Thüringen ab. Er war seit der vergangenen Wahl 2019 Ministerpräsident in einer Minderheitsregierung mit SPD und Grünen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) tritt zum ersten Mal bei Landtagswahlen an und dürfte gleich ein zweistelliges Ergebnis einfahren.