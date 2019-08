Sechs Kandidaten im Fokus

Kann CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer (rechts im Bild) nach der Landtagswahl in Sachsen im Amt bleiben? Das ist eine der spannenden Fragen vor der Abstimmung am Sonntag. Die seit 2014 regierende Koalition aus CDU und SPD wackelt. Umfragen der vergangenen Wochen sagen beiden Parteien teils große Verluste im Vergleich zur letzten Landtagswahl voraus. Die SPD könnte von 12,4 auf unter zehn Prozent fallen, die CDU - vor fünf Jahren noch bei 39,4 Prozent - kommt in Umfragen nur noch auf etwa 30 Prozent. Zweitstärkste Kraft könnte die AfD werden, die bei um die 25 Prozent liegt. Lange sah es so aus, als könnten die Rechtspopulisten der CDU den Rang als stärkste Partei ablaufen, in den Wochen vor der Wahl verbesserte sich die CDU aber etwa.

Entscheidend für die Bildung einer neuen Regierung - es wird bereits über Viererbündnisse spekuliert - könnten daher vor allem die Ergebnisse der Grünen-Spitzenkandidatin Katja Meier (Bildmitte) und des Linken-Politikers Rico Gebhardt (links) werden. Aktuellen Umfragen zufolge könnten die Grünen ihre 5,7 Prozent von 2014 etwa verdoppeln, die Linken - 2014 bei 18,9 Prozent - würden demnach einige Prozentpunkte einbüßen. Spannung verspricht auch die Frage, ob die FDP mit ihrem Frontmann Holger Zastrow die Rückkehr in den Landtag schafft.

Wir stellen Ihnen in kurzen Porträts die Spitzenkandidaten der sechs Parteien vor.