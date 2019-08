Brandenburg

Das Land

hätte in Sachen großer Geschichte in diesem Jahr einiges zu bieten: 200 Jahre Fontane zum Beispiel oder 30 Jahre Fall der Mauer. Aber nicht die langen Linien prägen die Politik, sondern die massiven Umbrüche im Land: Der Braunkohletagebau soll bis 2038 nach mehr als 100 Jahren beendet werden; der Speckgürtel rund um Berlin wächst zu schnell, als dass Nahverkehr und Kitaplätze mithalten könnten; der Klimawandel lässt Wälder und Böden austrocknen, die Folgen sind schwere Waldbrände und magere Ernten. Ein Weiter-so kann es also nicht geben, und das bekommt vor allem die Weiter-so-Partei SPD zu spüren. Die Sozialdemokraten regieren in Brandenburg seit 29 Jahren, anfangs mit FDP und Bündnis 90, dann mit der CDU und später mit der Linken. Die SPD hat immer den Ton angegeben. Erst unter den populären Ministerpräsidenten Manfred Stolpe und Matthias Platzeck, dann unter Dietmar Woidke. Brandenburg war die rote Bastion im Osten, die SPD irgendetwas zwischen Volks- und Staatspartei. Diesen Nimbus wird die SPD am Sonntag einbüßen - selbst wenn sie als stärkste Partei aus der Wahl hervorgeht, wird die AfD voraussichtlich nicht weit dahinterliegen. Doch der Aufstieg der Rechtspopulisten und der Abstieg der Sozialdemokraten sind nicht die einzige Zäsur, die diese Wahl den Umfragen zufolge mit sich bringen wird. Die Linke, einst starke Opposition im Land, hat mit ihrer Regierungsbeteiligung seit zehn Jahren stetig an Zustimmung verloren. Die Grünen erlebten dagegen seit Jahresbeginn ein Hoch, das ihre Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher schon über das Amt der Ministerpräsidentin spekulieren ließ.

Der Wahlkampf

wurde von der AfD dominiert - zumindest was die Tonlage angeht. Den Rechtspopulisten ist es gelungen, das Wendejubiläum für sich zu kapern, "Die 'Friedliche Revolution' mit dem Stimmzettel" oder "Wende 2.0" lauten die Slogans, mit denen sie angetreten sind. Damit hat die Partei von ihrer Seite her eingelöst, was ihr Spitzenkandidat Andreas Kalbitz Anfang August angekündigt hatte: "Die nächsten vier Wochen werden schmutzig." Dass es deshalb bei dieser Wahl um mehr als nur um Landespolitik gehen könnte, das hatte sich vor allem die Linke auf die Banner geschrieben. Ihre Kampagne trägt den Titel "Ums Ganze". Bei vielen Wahlkampfveranstaltungen zeigte sich jedoch eine andere Stimmung: Nicht die großen ideologischen Auseinandersetzungen treiben offenbar die Menschen um, sondern die eher praktischen Fragen. Mehr Kitaplätze, weniger Unterrichtsausfall, bessere Bahnanbindung, weniger Funklöcher. Dies hat besonders die CDU aufgenommen, die ganz auf ihren Spitzenkandidaten und seine konstruktiv-gute Laune setzten. "Bock auf Brandenburg" oder "Maurer. Brückenbauer. Ministerpräsident", verkündet Ingo Senftleben von den Plakattafeln.

Am Tag danach

"werden wir eine total komplexe Situation haben", prophezeit Klara Geywitz, Abgeordnete aus Potsdam und Aspirantin auf den Vorsitz der SPD. "Wir tun gut daran, nach der Wahl erst einmal auszuschlafen und uns dann gut zu überlegen, wie wir dieses Land regieren." Voraussagen über Koalitionen sind also schwierig. Klar scheint zumindest zu sein, dass keine der Parteien eine deutliche Mehrheit der Stimmen haben wird, sodass es auch kaum für eine Zweierkoalition reichen wird. Ein Bündnis mit den Rechtspopulisten will keiner der Kandidaten eingehen, jenseits davon sind jedoch viele Dreierkoalitionen denkbar. SPD und Linke haben immer wieder betont, dass sie gerne weiter zusammenarbeiten würden. Trotz inhaltlicher Differenzen in der Frage des Kohleausstiegs wäre dann ein Bündnis mit den Grünen am wahrscheinlichsten. Eine rot-rote Koalition mit der CDU wäre möglich, aber Spitzenkandidat Senftleben hat mehrmals angekündigt, dass Brandenburg einen Regierungswechsel bräuchte. Am überraschendsten wäre eine andere Variante: eine Koalition von CDU, Linken und Grünen. Senftleben hat das nicht ausgeschlossen, doch vermutlich würde die Basis in seiner Partei und auch bei der Linken dann rebellieren.

Sachsen

Das Land

wird seit 1990 von der CDU regiert, bis 2004 mit absoluter Mehrheit. Danach war die Partei auf einen Koalitionspartner angewiesen. Doch die Zeit, in der ein Arrangement mit SPD oder FDP genügte, dürfte vorbei sein. Auch deshalb wird in Sachsen mit Blick auf Sonntag von einer "Schicksalswahl" gesprochen, von einer "Zeitenwende" gar. Mit Blick auf die vergangenen 29 Jahre lässt sich sagen: Keines der ostdeutschen Bundesländer hat sich so gut entwickelt wie der Freistaat. Das Bildungssystem ist erfolgreich, die Pro-Kopf-Verschuldung niedrig. Die Großstädte haben von der Leuchtturmpolitik eines Kurt Biedenkopf profitiert, Sachsens ersten Ministerpräsidenten. Wenn sich Erfolg an der Zahl der Spitznamen messen lässt, liegt "König Kurt" aka "Bieko" vorn. Nur haben Zahlen selten genügt, um Stimmungen zu beschreiben. Die ist vielerorts schlecht. Der ländliche Raum hat unter der rigiden Sparpolitik gelitten. Es fehlt an Polizisten, Lehrern, Fachkräften, Tarifbindung. Dann sind da noch Pegida, ein Rechtsextremismus, der ins Bürgerliche diffundiert, und eine Union, die das lange nicht sehen wollte. Als die AfD bei der Bundestagswahl 2017 hier die meisten Zweitstimmen erhielt, musste Ministerpräsident Stanislaw Tillich (kein Spitzname bekannt) gehen. Michael Kretschmer kam und startete eine beispiellose Wiedergutmachungstour.

Der Wahlkampf

hatte zwei Protagonisten: Wurst und Bier. Das "Team Kretschmer" bot dazu einen nach dem MP benannten Energydrink an. Man hat Michael Kretschmer so eine Dose nie leeren sehen. Vermutlich, weil er sich nach dem ersten Schluck zu schnell für das menschliche Auge bewegt. Der Spitzenkandidat und Parteichef wird bis zum 1. September alle 60 Wahlkreise bereist, zu wenig geschlafen und zu viel gesungen haben - mit Wolfgang Lippert schmetterte er dessen Hit "Erna kommt". Kretschmer hatte prominente Unterstützung: Uschi Glas war dabei, Sportmoderator Waldemar Hartmann pichelte sich für die Union durch den Freistaat, und dann war da noch Hans-Georg Maaßen, geschasster Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der lieber stichelte und sich nach ein paar Auftritten mit wundem Ego aus dem Wahlkampf zurückzog, weil der Ministerpräsident sein Engagement nicht würdigen wollte. Die SPD setzte alles auf Parteichef Martin Dulig. Der hielt Brandreden in sächsischen Fußgängerzonen, zunächst auf einem roten Podest, dessen Symbolik dann doch nicht passen wollte zur Situation seiner Partei. Die AfD muss wegen eines Formfehlers mit gekürzter Landesliste antreten. Spitzenkandidat Jörg Urban verteufelt gern die Energiewende, verdiente dem TV-Magazin "Frontal 21" zufolge aber Geld mit Solaranlagen. Eine Enthüllung, die auch die in Sachsen erstarkten Grünen freuen dürfte, aus mehreren Gründen.

Am Tag danach

wird's spannender als am Wahltag. Der Frage, was passiert, wenn er seinen Heimatwahlkreis Görlitz nach 2017 erneut verliert, ist Kretschmer beherzt ausgewichen. Seine politische Zukunft wird davon abhängen, ob die CDU nach dem Bundestagswahldesaster wieder vorn liegt. Andernfalls könnten jene Kräfte in der Partei erstarken und mit einer Minderheitsregierung liebäugeln, die eine schwarz-blaue Zusammenarbeit nicht für immer ausschließen mögen. Kretschmer hat solchen Planspielen eine Absage erteilt, genauso wie einer Koalition mit AfD oder Linken. Die konservative Werteunion richtet am Sonntag in Dresden eine eigene Wahlparty aus. Gast: Hans-Georg Maaßen. Aktuelle Umfragen sehen die CDU in Sachsen bei 32 Prozent, klar vor der AfD. Am wahrscheinlichsten ist nach diesem Szenario eine "Kenia-Koalition" aus CDU, Grünen und SPD. Sollte es so kommen, wird es etwas kosten, mindestens Überwindung. Kretschmer nennt die Grünen gern "Verbotspartei". Auch Katja Meier und Wolfram Günther, grüne Doppelspitze, hegen keine Sympathien: "So kann man mit dieser CDU nicht zusammenarbeiten wollen." Einzig die SPD scheint für Kenia bereit zu sein. Anfang der Woche veröffentlichte die Partei ein Video, in dem Martin Dulig eine Frage stellt, die einige Sachsen umtreiben dürfte: "Gibt es eine Mehrheit für CDU, SPD und Grüne? Oder rutscht dieses Land nach rechts und wird unregierbar?" Antwort: Abwarten.