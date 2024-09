Die Erleichterung dürfte bei Michael Kretschmer so groß gewesen sein wie der rote CDU -Schriftzug hinter der Glasfassade im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Als um 18 Uhr die ersten Prognosen über die Bildschirme flimmerten, lagen der sächsische Ministerpräsident und seine CDU erneut vor der AfD – wenn auch nur knapp. Es wäre übertrieben zu sagen, dass auf der Wahlparty Jubel ausbrach. Etwas verzögert setzte bei den 300 Gästen in einem Saal im sechsten Stock des Landtags dann aber doch Applaus ein.

Beim Wahlkampffinale hatte Kretschmer noch von einer Begegnung mit Bürgern erzählt, das sich kürzlich vor der Annenkirche in Dresden zugetragen habe. Die Wähler hätten ihm gesagt, dass sie bei den letzten Wahlen eine andere Partei gewählt hätten. Aber weil die CDU stärkste Kraft werden müsse, würden sie dieses Mal für ihn stimmen.

Die Parallelen zur vorherigen Wahl liegen auf der Hand: Wieder lieferten sich die beiden Parteien ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wieder rief Kretschmer deshalb Anhänger aller demokratischer Parteien dazu auf, die CDU zu wählen. Zuletzt immer drängender, als müssten die Wähler eine Brandmauer errichten. Die AfD, die der Verfassungsschutz in Sachsen als „gesichert rechtsextrem“ einstuft, hatte große Ziele formuliert. So kamen die AfD-Chefs Tino Chrupalla und Alice Weidel zum Abschluss des Wahlkampfs nach Dresden, um dort Spitzenkandidat Jörg Urban vor gut 1000 teils frenetisch jubelnden Anhängern als „künftigen Ministerpräsidenten“ zu feiern.

Das Verhältnis zu den Grünen war zuletzt mehr als belastet

Als Kretschmer am Sonntagmorgen seine Stimme abgab, wusste er, dass es knapp werden würde. „Das ist die wichtigste Wahl seit 34 Jahren“, sagte er. Er musste damit rechnen, dass diese in zwei weiteren Superlativen mündet: den längsten und kompliziertesten Koalitionsverhandlungen seit der Wiedervereinigung.

Ob die von der CDU angeführte Koalition mit SPD und Grünen (,Kenia‘) weitergeführt werden kann, war nicht nur wegen der Fünf-Prozent-Hürde unsicher. Auch wegen der Härte, mit der Kretschmer zuletzt immer wieder gegen die Grünen schoss. „Wir müssen die Grünen loswerden“, hatte er zu ihrer Empörung einmal gesagt. Das Tuch erscheint zerschnitten, die Unterschiede wirken enorm zwischen den Grünen, die mit einem Trio an Spitzenkandidaten zur Wahl angetreten sind, das auf einen weiteren Ausbau von Sachsens Solar- und Windkraft drängt. Und Kretschmer auf der anderen Seite, der, um den Strompreis für Industrie und Verbraucher zu drücken, über einen Wiedereinstieg in die Atomkraft nachdenkt und lieber früher als später zum russischen Gas zurückkehren würde.

Die SPD steht irgendwo zwischen den Fronten. Sozialministerin Petra Köpping sagte vor der Wahl, dass sie sich eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gut vorstellen könne. Für ein schwarz-rotes Zweierbündnis aber, das war klar, würde es nicht reichen und von einer Minderheitsregierung hält Kretschmer nichts. „Die letzten fünf Jahre in Thüringen waren verlorene Jahre“, sagt er. Wenn Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) etwas zugesagt habe, sei nicht klar gewesen, „ob das im Landtag eine Mehrheit hat“.

Kretschmer wollte mit dem Slogan „Recht und Ordnung durchsetzen“ punkten

Und was ist mit einer Zusammenarbeit mit dem BSW – politischer Newcomer des Jahres und nun drittstärkste Kraft in Sachsen? „Mit uns wird es kein ,Weiter so‘ geben“, hatte deren Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann angekündigt. Die 63-Jährige saß 16 Jahre lang für die Linke im Bundestag und hat damit mehr Erfahrung als alle anderen sächsischen Kandidaten des BSW, das viele Politikneulinge zählt. Unklar ist, was genau Zimmermann mit ihrer Ansage meint. Zwar sieht sich ihre Partei genauso wie die Linke und die AfD als „einzig wahre Friedenspartei“. Auf eine diplomatische Lösung des Ukrainekriegs pocht Kretschmer aber wohl am längsten.

Damit stand er recht alleine da innerhalb der Bundes-CDU mit ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz, einem großen Verfechter von Waffenlieferungen an die Ukraine. Doch Merz ließ Kretschmer gewähren, dessen Erfolg ihn seiner Kanzlerkandidatur einen großen Schritt näher bringen dürfte. Beim Thema Migration liegen sie nah beieinander. Straftäter möchten beide auch nach Afghanistan und Syrien abschieben und Migration begrenzen. Darauf zielt auch ein Wahlversprechen von Kretschmer ab. „Auf jeden Fall wird es eine sächsische Grenzpolizei geben“, sagte er. Unter dem Slogan „Recht und Ordnung durchsetzen“ betonte er im Wahlkampf die innere Sicherheit, um so AfD und BSW auf Distanz zu halten, die sich bei diesem Thema ebenfalls zu profilieren versuchten.

Noch wichtiger als eine Grenzpolizei dürfte für Kretschmer nun sein, sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen einzusetzen. Zu dem Teil der Bevölkerung vorzudringen, von dem er selbst sagt, dass er vor der Wahl nicht erreichbar gewesen sei.