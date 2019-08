Wie blicken Sie auf die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg?

In Brandenburg regiert derzeit ein rot-rotes Bündnis, in Sachsen koaliert die CDU mit der SPD.

In beiden Bundesländern werden am Sonntag neue Landesparlamente gewählt. Die AfD wird wohl der große Wahlsieger, was die Suche nach Regierungskoalitionen erschweren wird.