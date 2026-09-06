Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist die AfD erstmals stärkste Kraft geworden. Laut der ersten Hochrechnungen der Forschungsgruppe Wahlen kam der rechtsextreme Landesverband mit rund 44 Prozent der Stimmen sogar auf das höchste Ergebnis, das die Partei bislang bei einer deutschen Landtagswahl erreicht hat. Eine absolute Mehrheit, die AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund als Voraussetzung genannt hat, um in dem Bundesland regieren zu wollen, hat die AfD demnach jedoch knapp verfehlt. Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel sagte in einer ersten Reaktion, das Ergebnis sei ein „ganz klarer Regierungsauftrag“. Ihr Kollege Tino Chrupalla sprach von einem Signal nach Berlin, dass es so mit der Bundesregierung nicht weitergehen könne. „Die Politik der Brandmauer ist gescheitert.“

Die CDU mit Ministerpräsident Sven Schulze musste im Vergleich zur Wahl im Juni 2021 schwere Verluste hinnehmen, laut der Hochrechnung hat sie ihr Ergebnis von 2021 auf etwa 18,5 Prozent halbiert. SPD, Grüne und Linke erreichten demnach um die neun Prozent der Stimmen. Die FDP scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde. Beim BSW war dies zunächst unklar. Zieht die Partei in den Landtag ein, käme die AfD mit ihr auf eine Regierungsmehrheit. Das BSW hat eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht ausgeschlossen, Spitzenkandidatin Claudia Wittig sprach am Wahlabend jedoch von einer Zusammenarbeit im Landtag bei einzelnen „spezifischen Projekten“.

Sven Schulze gratulierte der AfD kurz nach den ersten Prognosen zum Wahlsieg. „Es ist für uns eine Niederlage“, sagte Schulze vor Parteifreunden auf der CDU-Wahlfeier. „Manche sagen, das ist ein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt. Ich sage: Das ist Demokratie.“ Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU) sprach angesichts des Ergebnisses der CDU von einer „Zäsur für die Partei, für das Land“.

2024 hatte die AfD bei Landtagswahlen erstmals mehr als 30 Prozent erreicht

Mit dem Erfolg der AfD setzt sich eine Entwicklung fort, die 2024 bereits die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg geprägt hatte. Dort erreichte die AfD jeweils Wahlergebnisse um die 30 Prozent.

Im Magdeburger Landtag sind bislang sechs Parteien vertreten, die CDU stellt 40 der 97 Abgeordneten. Neben CDU und AfD gehören dem Parlament nach Fraktionsgröße an: Linke, SPD, FDP und Grüne. Das BSW trat 2026 zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt an.

Das Interesse an der Landtagswahl war hoch. Laut der Forschungsgruppe Wahlen lag die Wahlbeteiligung bei rund 80 Prozent – und damit deutlich höher als bei den vorhergehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt.

Um Direktmandate für die AfD zu verhindern und kleinen Parteien den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde zu ermöglichen, hatte die Initiative „Taktisch Wählen“ Wählerinnen und Wähler aufgefordert, ihre Erst- und Zweitstimmen gezielt einzusetzen, und entsprechende Wahlempfehlungen für die einzelnen Wahlkreise abgegeben.

Live Wahl in Sachsen-Anhalt : AfD mit Rekordergebnis, CDU stürzt ab Linke, SPD und Grüne liegen momentan etwa gleichauf und schaffen es in den Landtag. Das BSW muss zittern. Alle Entwicklungen im Liveblog ...

1,7 Millionen Menschen waren zur Wahl aufgerufen

Sachsen-Anhalt zählt etwa 2,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, etwas mehr als Thüringen oder Hamburg. 1,7 Millionen Menschen waren am Sonntag zur Wahl aufgerufen.

Die Wahl in dem nach Einwohnern vergleichsweise kleinen Bundesland Sachsen-Anhalt mit seinem vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften und sehr starken AfD-Landesverband lässt zwar nur bedingt Rückschlüsse auf die politische Lage im Bund zu. In Berlin gilt sie aber auch als Stimmungstest zum Reformkurs der von Friedrich Merz angeführten schwarz-roten Koalition. Der Kanzler und CDU-Vorsitzende hatte vor der Wahl hingegen betont, dass das Ergebnis einer Landtagswahl nicht die Stabilität der Bundesregierung gefährde.

Umgekehrt hatte Sven Schulze in Sachsen-Anhalt den Eindruck vermittelt, dass er die Bundespolitik zumindest teilweise für die schlechten Umfragewerte seiner Partei verantwortlich macht. Schulze verzichtete auf öffentlichkeitswirksame Auftritte des Kanzlers im Wahlkampf. Stattdessen kritisierte er ausdrücklich Pläne der Bundesregierung, die sogenannte Rente mit 63 beizubehalten, deren Abschaffung zum Kern der geplanten Rentenreform zählt.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD hat Schulze ausgeschlossen. Seine Partei hat durch einen Beschluss auf dem Bundesparteitag 2018 Koalitionen und andere Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der AfD als auch mit der Linken für nicht mit der Parteilinie vereinbar erklärt. Wie Regierungen trotz dieses Beschlusses mit der Linken zusammenarbeiten können, zeigt sich in Thüringen und Sachsen. Dort führt die CDU Koalitionen an, die nicht über eine eigene Mehrheit verfügen. In beiden Ländern ist die Landesregierung beim Beschluss von Gesetzen immer wieder auf Stimmen der Linken angewiesen.

Wann es in Sachsen-Anhalt zur Wahl eines Ministerpräsidenten kommt, steht bislang nicht fest. Die Landesverfassung schreibt dafür keine Frist vor. Die erste Sitzung des neuen Landtags von Sachsen-Anhalt muss spätestens am 30. Tag nach der Wahl stattfinden, das wäre der 6. Oktober. Bis die Abgeordneten die Wahl auf die Tagesordnung setzen und ein neuer Ministerpräsident gewählt ist, bleibt Schulze geschäftsführend im Amt.