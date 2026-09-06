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CDULandtagswahlen: Der Kanzlerpartei droht jede Menge Ärger

Lesezeit: 3 Min.

Kontakte zu Wählern waren nicht vorgesehen: Bundeskanzler Friedrich Merz und sein CDU-Parteikollege Sven Schulze in den Tagen vor der Wahl in Quedlinburg.
Kontakte zu Wählern waren nicht vorgesehen: Bundeskanzler Friedrich Merz und sein CDU-Parteikollege Sven Schulze in den Tagen vor der Wahl in Quedlinburg.
Foto: Jens Schlueter/Getty Images

Die Prognose am Wahlsonntag deutet darauf hin, dass Friedrich Merz und seiner CDU eine schwere Zeit bevorsteht. Vertrackt ist die Lage nicht nur in Sachsen-Anhalt.

Von Henrike Roßbach, Berlin

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Am Ende wollte der Kanzler noch mal Klartext reden. Donnerstagabend, nach seinem Besuch im Chemiepark Leuna, wo er gerade Hightech aus Sachsen-Anhalt vorgeführt bekommen hatte, sagte Friedrich Merz: „Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt, und wer möchte, dass Sachsen-Anhalt ein interessanter, auch europäisch interessanter Standort bleibt, der darf am Sonntag nicht die AfD wählen.“ Der müsse CDU wählen, so Merz, und dafür sorgen, dass der amtierende Ministerpräsident Sven Schulze eine Mehrheit im Parlament bekomme, mit der er weiter regieren könne.

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Von Bastian Brinkmann und Dominik Fürst

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