Am Ende wollte der Kanzler noch mal Klartext reden. Donnerstagabend, nach seinem Besuch im Chemiepark Leuna, wo er gerade Hightech aus Sachsen-Anhalt vorgeführt bekommen hatte, sagte Friedrich Merz: „Wer möchte, dass Deutschland ein offenes und liberales Land bleibt, und wer möchte, dass Sachsen-Anhalt ein interessanter, auch europäisch interessanter Standort bleibt, der darf am Sonntag nicht die AfD wählen.“ Der müsse CDU wählen, so Merz, und dafür sorgen, dass der amtierende Ministerpräsident Sven Schulze eine Mehrheit im Parlament bekomme, mit der er weiter regieren könne.