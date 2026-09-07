Die AfD hat ihren erfolgreichen Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund am Sonntagabend schon mal vorsorglich als Regierungschef vorgestellt. „Mit Uli Siegmund haben wir den ersten Ministerpräsidenten der Alternative für Deutschland, und zwar hier in Sachsen-Anhalt“, sagte Parteichefin Alice Weidel in Magdeburg. Das ist allerdings nicht so einfach, denn die Partei hat trotz ihres starken Ergebnisses keine eigene Mehrheit der Sitze im Landtag. Sie ist deswegen auf Partner oder wenigstens Unterstützer angewiesen. Aber die meisten anderen Parteien haben daran kein Interesse. So könnte es jetzt weitergehen:
Nach der LandtagswahlWie könnte Ulrich Siegmund jetzt an die Macht kommen?
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Der AfD-Kandidat hat zwar einen überwältigen Wahlsieg erzielt, aber wie er eine Regierung bilden könnte, ist deutlich weniger klar. Folgende Szenarien sind nun im Landtag möglich. Ein Überblick.
Von Dominik Fürst und Nicolas Richter, Magdeburg
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