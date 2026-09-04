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Landtagswahl in Sachsen-AnhaltSo haben die Wahlkreise abgestimmt

Die Illustration zeigt die Umrisse der Wahlkreise in Sachsen-Anhalt. In diesem Artikel können die Ergebnisse für alle Wahlkreise gesucht werden.
Die Illustration zeigt die Umrisse der Wahlkreise in Sachsen-Anhalt. In diesem Artikel können die Ergebnisse für alle Wahlkreise gesucht werden.
Collage: saru/SZ
  • Die Süddeutsche Zeitung wertet die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in allen 41 Wahlkreisen mit Grafiken und Karten aus.
  • Ministerpräsident Reiner Haseloff ist Anfang 2026 zurückgetreten, um seinem Nachfolger Sven Schulze einen Amtsbonus zu verschaffen.
  • Die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund könnte deutlich mehr Wählerstimmen gewinnen als die seit 2002 regierende CDU.
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Welche Partei gewinnt die Landtagswahl? Wie unterscheiden sich die regionalen Ergebnisse? Analysen zur Wahl in allen 41 Wahlkreisen in Sachsen-Anhalt mit Grafiken und Karten.

Von Markus Hametner, Stefan Kloiber, Sören Müller-Hansen und Oliver Schnuck

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Sachsen-Anhalt wählt einen neuen Landtag. Das Bundesland wird seit 2002 durchgehend von der CDU regiert. Zuletzt lange von Ministerpräsident Reiner Haseloff, der erst Anfang 2026 zurücktrat, um seinen Nachfolger Sven Schulze wenigstens mit einem kleinen Amtsbonus in den Wahlkampf zu schicken.

Bleibt er Ministerpräsident, obwohl die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund deutlich mehr Wählerstimmen gewinnen kann? Wo liegen die Hochburgen der Parteien und welche regionalen Unterschiede gibt es? Die Süddeutsche Zeitung wertet die Wahlergebnisse für ganz Sachsen-Anhalt aus und analysiert das Ergebnis aller 41 Wahlkreise in einzelnen Artikeln. Sobald ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist, finden Sie hier einen aktuellen Text. Vorher können Sie bereits nachlesen, welche Partei, wo bei der vergangenen Wahl gewonnen hat.

Suchen Sie in der Karte nach den Orten, die Sie interessieren, um zu einer detaillierten Wahlanalyse zu kommen:

Wahlergebnisse 2021

Hier gelangen Sie direkt zu den automatisierten Artikeln für jeden Wahlkreis in Sachsen-Anhalt:

Aschersleben, Bad Dürrenberg-Saalekreis, Bernburg, Bitterfeld-Wolfen, Blankenburg, Burg, Dessau-Roßlau, Dessau-Roßlau-Wittenberg, Eisleben, Gardelegen-Klötze, Genthin, Halberstadt, Haldensleben, Halle I, Halle II, Halle III, Halle IV, Havelberg-Osterburg, Jessen, Köthen, Magdeburg I, Magdeburg II, Magdeburg III, Magdeburg IV, Merseburg, Naumburg, Oschersleben-Wanzleben, Quedlinburg, Querfurt, Saalekreis, Salzwedel, Sangerhausen, Schönebeck, Staßfurt, Stendal, Weißenfels, Wernigerode, Wittenberg, Wolmirstedt, Zeitz, Zerbst

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