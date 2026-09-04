Sachsen-Anhalt wählt einen neuen Landtag. Das Bundesland wird seit 2002 durchgehend von der CDU regiert. Zuletzt lange von Ministerpräsident Reiner Haseloff, der erst Anfang 2026 zurücktrat, um seinen Nachfolger Sven Schulze wenigstens mit einem kleinen Amtsbonus in den Wahlkampf zu schicken.

Bleibt er Ministerpräsident, obwohl die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund deutlich mehr Wählerstimmen gewinnen kann? Wo liegen die Hochburgen der Parteien und welche regionalen Unterschiede gibt es? Die Süddeutsche Zeitung wertet die Wahlergebnisse für ganz Sachsen-Anhalt aus und analysiert das Ergebnis aller 41 Wahlkreise in einzelnen Artikeln. Sobald ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist, finden Sie hier einen aktuellen Text. Vorher können Sie bereits nachlesen, welche Partei, wo bei der vergangenen Wahl gewonnen hat.

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Wahlergebnisse 2021

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