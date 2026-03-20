Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Seit 35 Jahren regiert in Mainz die SPD, Ministerpräsident Alexander Schweitzer würde gern in der Staatskanzlei bleiben. In den Umfragen führte bis zuletzt aber die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder. Es dürfte knapp werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.