Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Seit 35 Jahren regiert in Mainz die SPD, Ministerpräsident Alexander Schweitzer würde gern in der Staatskanzlei bleiben. In den Umfragen führte bis zuletzt aber die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder. Es dürfte knapp werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
LandtagswahlWas man zur Wahl in Rheinland-Pfalz wissen muss
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Das Rennen zwischen CDU und SPD dürfte extrem knapp werden. Warum hängt für die Bundespolitik so viel vom Ergebnis in Mainz ab? Gab es Aufreger im Wahlkampf? Und wie könnte eine mögliche Regierung aussehen?
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt
SPD:Wenn Rheinland-Pfalz verloren geht, „dann brechen alle Dämme“
Seit 35 Jahren regieren die Sozialdemokraten in Mainz. Sollten sie nach dem Tiefschlag in Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz die Macht verlieren, wäre das auch für die Bundespartei eine Katastrophe.
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