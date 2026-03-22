„Chapeau“, sagt Carsten Linnemann: Die CDU Rheinland-Pfalz und ihr Spitzenkandidat Gordon Schnieder hätten einen tollen Wahlkampf gemacht. „Unglaublich authentisch“ sei Schnieder gewesen. Das Wahlergebnis sei ein großartiger Erfolg, „nach 35 Jahren sind wir endlich wieder in der Regierung“.
Nach der Wahl in Rheinland-PfalzAuf einmal kann die Bundes-CDU eine positive Geschichte erzählen
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Die Erleichterung in der CDU-Spitze ist groß angesichts des überraschend deutlichen Erfolgs in Rheinland-Pfalz. Doch allen ist klar: Für die schwarz-rote Koalition im Bund könnten die Herausforderungen eher noch größer werden.
Von Robert Roßmann, Berlin
Exklusiv
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