Für die CDU ist es eine mittelschwere Sensation: Nach 35 Jahren in der Opposition ist es der Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder gelungen, eine Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu gewinnen. Und das auch noch deutlicher als erwartet. Was bedeutet das für das Land? Die fünf wichtigsten Lehren aus der Wahl.
LandtagswahlFünf Lehren aus dem Triumph der CDU in Rheinland-Pfalz
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CDU-Kandidat Gordon Schnieder durchbricht 35 Jahre SPD-Herrschaft. Dabei hatte er gar nicht groß auf Konfrontation gesetzt. Die SPD in Rheinland-Pfalz sieht die Schuld nicht bei sich.
Von Christoph Koopmann und Kathrin Wiesel-Lancé, Mainz
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:„Die Menschen haben den Wechsel gewählt“
Das Ziel der CDU war es, nach 35 Jahren die SPD-Herrschaft in Rheinland-Pfalz zu beenden. Das ist Herausforderer Gordon Schnieder gelungen. Für die Sozialdemokraten ist es ein bitterer Abend.
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