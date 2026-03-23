Für die CDU ist es eine mittelschwere Sensation: Nach 35 Jahren in der Opposition ist es der Partei mit ihrem Spitzenkandidaten Gordon Schnieder gelungen, eine Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu gewinnen. Und das auch noch deutlicher als erwartet. Was bedeutet das für das Land? Die fünf wichtigsten Lehren aus der Wahl.