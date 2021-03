Die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat nach ersten Prognosen die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewonnen. Dreyer kann damit voraussichtlich in der bestehenden Ampelkoalition weiterregieren. Zweitstärkste Kraft wurde mit herben Verlusten demnach die CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf.

Auf Platz drei landet demnach die AfD, dahinter ziehen die Grünen und die FDP in den Landtag ein. Laut Prognose schaffen auch die Freien Wähler knapp den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Die ungewöhnlich vielen Briefwahlstimmen machen die ersten Prognosen und Hochrechnungen schwieriger.

Die SPD regiert in Rheinland-Pfalz seit 30 Jahren - so lange wie in keinem anderen westlichen Flächenbundesland. Neben der Fortsetzung der Ampel-Regierung mit FDP und Grünen wäre rechnerisch auch eine große Koalition möglich. Ob es für andere Konstellationen reicht, hängt auch davon ab, ob die Freien Wähler letztlich in den Landtag einziehen.

Dreyer jubelte nach dem für ihre Partei guten Ergebnis: Es gebe erneut einen "klaren Regierungsauftrag", sagte sie. Ihre Regierung aus SPD, FDP und Grünen sei eindeutig bestätigt worden.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) schloss eine große Koalition nach der Landtagswahl aus. Die SPD werde die CDU nicht anrufen, um Sondierungsgespräche zu führen, sagte Lewentz. Eine große Koalition sei das, was gemacht werde, wenn nichts anderes gehe. Dies sei nicht der Fall in Rheinland-Pfalz. Es gebe einen klaren Regierungsauftrag für die SPD.