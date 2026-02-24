Gordon Schnieder ist überpünktlich. Schon eine Viertelstunde, bevor an diesem Mittag im Februar ein Lunch mit Unternehmern in Trier starten soll, wartet er auf dem Parkplatz, eine blaue Aktenmappe unterm Arm. Er begrüßt die Landtagskandidatin, die ersten eintrudelnden Gäste. Dann geht es in den Veranstaltungsaal, Kronleuchter an den Decken, Riesling im Weinkühler.