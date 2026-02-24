Gordon Schnieder ist überpünktlich. Schon eine Viertelstunde, bevor an diesem Mittag im Februar ein Lunch mit Unternehmern in Trier starten soll, wartet er auf dem Parkplatz, eine blaue Aktenmappe unterm Arm. Er begrüßt die Landtagskandidatin, die ersten eintrudelnden Gäste. Dann geht es in den Veranstaltungsaal, Kronleuchter an den Decken, Riesling im Weinkühler.
Landtagswahl in Rheinland-PfalzWird das jetzt mal was mit der CDU?
Gordon Schnieder will Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden. Nach 35 Jahren Opposition stehen die Chancen dafür nicht schlecht – wenn nur die negativen Schlagzeilen aus Berlin nicht wären.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Trier
