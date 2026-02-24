Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahl in Rheinland-PfalzWird das jetzt mal was mit der CDU?

Lesezeit: 5 Min.

Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder bei einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin.
Der rheinland-pfälzische CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder bei einer Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. (Foto: Chris Emil Janssen/IMAGO)

Gordon Schnieder will Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden. Nach 35 Jahren Opposition stehen die Chancen dafür nicht schlecht – wenn nur die negativen Schlagzeilen aus Berlin nicht wären.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Trier

Gordon Schnieder ist überpünktlich. Schon eine Viertelstunde, bevor an diesem Mittag im Februar ein Lunch mit Unternehmern in Trier starten soll, wartet er auf dem Parkplatz, eine blaue Aktenmappe unterm Arm. Er begrüßt die Landtagskandidatin, die ersten eintrudelnden Gäste. Dann geht es in den Veranstaltungsaal, Kronleuchter an den Decken, Riesling im Weinkühler.

SPD-Wahlkampf in Rheinland-Pfalz
:„Nicht den ganzen Tag in sozialdemokratischer Ursuppe schwimmen“

Die CDU liegt in Rheinland-Pfalz in den Umfragen vorn – endet deshalb nach 35 Regierungsjahren die Ära der SPD? Unterwegs mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer, der den „Kampf meines Lebens“ führt.

SZ PlusVon Kathrin Wiesel-Lancé

