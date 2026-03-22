Klingbeil: „Natürlich trage ich Verantwortung“

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sieht sehen die Vorsitzenden der Bundespartei, Bärbel Bas und Lars Klingbeil, Debatten auf ihre Partei zukommen. „Wir müssen auch in den nächsten Tagen in den Gremien sehr deutlich darüber reden, ob der Weg, den wir, Lars Klingbeil und ich, eingeschlagen haben, der richtige ist und ob wir ihn weiter fortsetzen“, sagte Bas dem Sender Phoenix.



Klingbeil sagte in der ARD: „Natürlich trage ich Verantwortung.“ Die Frage nach persönlichen Konsequenzen ließ er aber offen. „Ich weiß, dass es bei diesem Ergebnis Personaldebatten geben wird und die haben wir auch zu führen dann im Parteivorstand, im Präsidium, in der Fraktion. Ich will, dass offen über die Frage geredet wird, wie können wir jetzt das Beste für die Sozialdemokratie erreichen.“ Klingbeil kündigte an, die „Reformdebatte von vorn führen“ zu wollen. Er werde sich in ​einer Phase ​mit zwei Kriegen und einer Wirtschaftsflaute nicht wegducken.



Bas sagte, die SPD habe unter Klingbeil und ihr an der Spitze bereits den Weg einer Erneuerung eingeschlagen. Sie hätten Reformen auf den Weg gebracht und angefangen, mit einem Grundsatzprogramm das Profil zu schärfen. Diesen Weg wollten sie fortsetzen. Doch bei den Menschen seien die neuen Akzente bisher nicht ausreichend angekommen, sagte Bas. Ein Grund sei, dass der Vertrauensverlust über Jahre entstanden sei und tief sitze.