Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Zu den Ergebnissen aus den Wahlkreisen bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gelangen Sie hier.
Wichtige Updates
FDP hat mitregiert – und fliegt jetzt raus
Schweitzer: „Wir haben gekämpft wie die Löwen“
Wahlbeteiligung steigt auf knapp unter 70 Prozent
Klingbeil: „Natürlich trage ich Verantwortung“
AfD wohl mit bestem Ergebnis im Westen
Hochrechnung: Machtwechsel in Rheinland-Pfalz – CDU vorn
Nach 35 Jahren wird die SPD in Rheinland-Pfalz bald nicht mehr den Ministerpräsidenten stellen, das Land steht vor einem Machtwechsel. Bei der Landtagswahl liegt die CDU einer Hochrechnung der Forschungsgruppe Wahlen zufolge deutlich vor den Sozialdemokraten. Die CDU hat demnach fast 31 Prozent bekommen und die SPD nur knapp 26 Prozent.
Ministerpräsident Alexander Schweitzer von der SPD dürfte damit sein Amt verlieren. Die Sozialdemokraten werden aber wohl weiterhin an der Regierung beteiligt sein, wenn auch in anderer Form: als Juniorpartner der CDU. Andere Bündnisse sind zwar rechnerisch möglich, allerdings will niemand mit der AfD koalieren, die ihr Ergebnis mit etwa 20 Prozent mehr als verdoppelt. Es ist das bisher beste Ergebnis der Partei in einem westdeutschen Bundesland.
Die bisherige Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat ihre Mehrheit verloren. Die Grünen kommen auf gut acht Prozent. Die Liberalen verpassen den Wiedereinzug in den Landtag mit nur zwei Prozent deutlich. Auch die Freien Wähler und die Linkspartei werden im neuen Landtag nicht vertreten sein.
Ministerpräsident Alexander Schweitzer von der SPD dürfte damit sein Amt verlieren. Die Sozialdemokraten werden aber wohl weiterhin an der Regierung beteiligt sein, wenn auch in anderer Form: als Juniorpartner der CDU. Andere Bündnisse sind zwar rechnerisch möglich, allerdings will niemand mit der AfD koalieren, die ihr Ergebnis mit etwa 20 Prozent mehr als verdoppelt. Es ist das bisher beste Ergebnis der Partei in einem westdeutschen Bundesland.
Die bisherige Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP hat ihre Mehrheit verloren. Die Grünen kommen auf gut acht Prozent. Die Liberalen verpassen den Wiedereinzug in den Landtag mit nur zwei Prozent deutlich. Auch die Freien Wähler und die Linkspartei werden im neuen Landtag nicht vertreten sein.
FDP hat mitregiert – und fliegt jetzt raus
Die FDP, bisher Teil der Ampelregierung im Land, fliegt aus dem Parlament. Hochrechnungen sehen sie bei mickrigen zwei Prozent. Die Partei scheitert also deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde. Die FDP muss den Landtag nach zehn Jahren verlassen – und sitzt nun noch in sechs Landesparlamenten. Lediglich in einem Land, Sachsen-Anhalt, regiert sie mit. Auch im Bundestag ist die Partei seit vergangenem Jahr nicht mehr vertreten.
Nach der Niederlage hat die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Parteispitze kritisiert. „Ich befürchte, dass viele in und außerhalb der FDP das Gefühl haben, dass wir seit der Bundestagswahl noch nicht einmal losgelaufen sind“, sagte die Europaabgeordnete dem Tagesspiegel.
Nach der Niederlage hat die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Parteispitze kritisiert. „Ich befürchte, dass viele in und außerhalb der FDP das Gefühl haben, dass wir seit der Bundestagswahl noch nicht einmal losgelaufen sind“, sagte die Europaabgeordnete dem Tagesspiegel.
„Nach Monaten ohne erkennbare Strategie fehlt vielen die Zuversicht, dass sich etwas zum Besseren ändert.Marie-Agnes Strack-Zimmermann über ihre FDP
“
Nach den Wahlschlappen zuerst im Bund, dann in Baden-Württemberg und nun in Rheinland-Pfalz zeigte sich Strack-Zimmermann alarmiert. „Dieser Schock steckt immer noch allen in den Knochen“, sagte sie. Die Lage ihrer Partei sei nun „existenziell“.
Der frühere FDP-Spitzenpolitiker Volker Wissing, mittlerweile parteilos, führte das Scheitern der Liberalen in Rheinland-Pfalz auf einen fehlerhaften Kurs der Bundespartei zurück. „Das Wahlergebnis ist die Folge einer Reihe von fundamentalen Fehlentscheidungen der Partei“, sagte der Ex-FDP-Landeschef in Mainz und ehemalige Bundesverkehrsminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Auch die Rolle der Liberalen beim Aus für die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP in Berlin unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich negativ ausgewirkt, meinte Wissing. „Die Bürger wollen ein konstruktives und lösungsorientiertes Regieren.“ Das Ergebnis sei eine „existenzielle Krise“ für die FDP.
Der frühere FDP-Spitzenpolitiker Volker Wissing, mittlerweile parteilos, führte das Scheitern der Liberalen in Rheinland-Pfalz auf einen fehlerhaften Kurs der Bundespartei zurück. „Das Wahlergebnis ist die Folge einer Reihe von fundamentalen Fehlentscheidungen der Partei“, sagte der Ex-FDP-Landeschef in Mainz und ehemalige Bundesverkehrsminister dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Auch die Rolle der Liberalen beim Aus für die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP in Berlin unter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe sich negativ ausgewirkt, meinte Wissing. „Die Bürger wollen ein konstruktives und lösungsorientiertes Regieren.“ Das Ergebnis sei eine „existenzielle Krise“ für die FDP.
„Die FDP ist mit ihrer libertären Ausrichtung gescheitert. Indem sie den Staat zu ihrem Gegner erklärt hat, hat sie sich in eine Sackgasse manövriert.“Volker Wissing, Ex-FDP-Spitzenpolitiker
Schweitzer: „Wir haben gekämpft wie die Löwen“
Die rheinland-pfälzische SPD gibt sich stolz auf ihre Aufholjagd im Wahlkampf, auch wenn es nicht gereicht hat. Auf der Wahlparty in Mainz spendeten die Mitglieder ihrem Spitzenkandidaten Alexander Schweitzer einen ausführlichen Applaus.
„Wir haben gekämpft wie die Löwen“, sagte Schweitzer und verwies darauf, dass seine Partei doppelt so gut abgeschnitten habe wie im Bundestrend. „Wir haben eine eigene Stärke“, so wie kaum ein anderer Landesverband der SPD. Das Ministerpräsidentenamt sei ihm ein „Privileg“ gewesen. Das Amt wird er nun aber aufgeben müssen, wohl an Gordon Schnieder von der CDU.
Die SPD werde sich an einer „Regierung der demokratischen Mitte“ in Rheinland-Pfalz beteiligen. In einer Koalition mit der CDU wird die SPD nur noch Juniorpartner sein. Ein Ministeramt in der neuen Regierung kommt für den scheidenden Ministerpräsidenten Schweitzer nicht infrage, das hatte er vor der Wahl schon angekündigt. Nach der Wahlniederlage bestätigte er das.
„Wir haben gekämpft wie die Löwen“, sagte Schweitzer und verwies darauf, dass seine Partei doppelt so gut abgeschnitten habe wie im Bundestrend. „Wir haben eine eigene Stärke“, so wie kaum ein anderer Landesverband der SPD. Das Ministerpräsidentenamt sei ihm ein „Privileg“ gewesen. Das Amt wird er nun aber aufgeben müssen, wohl an Gordon Schnieder von der CDU.
Die SPD werde sich an einer „Regierung der demokratischen Mitte“ in Rheinland-Pfalz beteiligen. In einer Koalition mit der CDU wird die SPD nur noch Juniorpartner sein. Ein Ministeramt in der neuen Regierung kommt für den scheidenden Ministerpräsidenten Schweitzer nicht infrage, das hatte er vor der Wahl schon angekündigt. Nach der Wahlniederlage bestätigte er das.
„Ich werde nicht in ein Kabinett eintreten. Aber natürlich werde ich meine Aufgabe als Ministerpräsident bis zum letzten Tag sehr engagiert wahrnehmen.“Alexander Schweitzer, Noch-Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz
Applaus trotz Niederlage. Alexander Schweitzer mit Parteikolleginnen und -kollegen auf der Wahlparty. Kai Pfaffenbach/Reuters
Wahlbeteiligung steigt auf knapp unter 70 Prozent
Fast 70 Prozent der knapp drei Millionen zur Wahl aufgerufenen Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz haben ihre Stimme abgegeben. Damit ist die Wahlbeteiligung laut Hochrechnung im Vergleich zur Landtagswahl vor fünf Jahren, als zu Pandemie-Zeiten 64,3 Prozent gewählt hatten, deutlich gestiegen. 2016 hatten knapp über 70 Prozent votiert.
Klingbeil: „Natürlich trage ich Verantwortung“
Nach dem enttäuschenden Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sieht sehen die Vorsitzenden der Bundespartei, Bärbel Bas und Lars Klingbeil, Debatten auf ihre Partei zukommen. „Wir müssen auch in den nächsten Tagen in den Gremien sehr deutlich darüber reden, ob der Weg, den wir, Lars Klingbeil und ich, eingeschlagen haben, der richtige ist und ob wir ihn weiter fortsetzen“, sagte Bas dem Sender Phoenix.
Klingbeil sagte in der ARD: „Natürlich trage ich Verantwortung.“ Die Frage nach persönlichen Konsequenzen ließ er aber offen. „Ich weiß, dass es bei diesem Ergebnis Personaldebatten geben wird und die haben wir auch zu führen dann im Parteivorstand, im Präsidium, in der Fraktion. Ich will, dass offen über die Frage geredet wird, wie können wir jetzt das Beste für die Sozialdemokratie erreichen.“ Klingbeil kündigte an, die „Reformdebatte von vorn führen“ zu wollen. Er werde sich in einer Phase mit zwei Kriegen und einer Wirtschaftsflaute nicht wegducken.
Bas sagte, die SPD habe unter Klingbeil und ihr an der Spitze bereits den Weg einer Erneuerung eingeschlagen. Sie hätten Reformen auf den Weg gebracht und angefangen, mit einem Grundsatzprogramm das Profil zu schärfen. Diesen Weg wollten sie fortsetzen. Doch bei den Menschen seien die neuen Akzente bisher nicht ausreichend angekommen, sagte Bas. Ein Grund sei, dass der Vertrauensverlust über Jahre entstanden sei und tief sitze.
Klingbeil sagte in der ARD: „Natürlich trage ich Verantwortung.“ Die Frage nach persönlichen Konsequenzen ließ er aber offen. „Ich weiß, dass es bei diesem Ergebnis Personaldebatten geben wird und die haben wir auch zu führen dann im Parteivorstand, im Präsidium, in der Fraktion. Ich will, dass offen über die Frage geredet wird, wie können wir jetzt das Beste für die Sozialdemokratie erreichen.“ Klingbeil kündigte an, die „Reformdebatte von vorn führen“ zu wollen. Er werde sich in einer Phase mit zwei Kriegen und einer Wirtschaftsflaute nicht wegducken.
Bas sagte, die SPD habe unter Klingbeil und ihr an der Spitze bereits den Weg einer Erneuerung eingeschlagen. Sie hätten Reformen auf den Weg gebracht und angefangen, mit einem Grundsatzprogramm das Profil zu schärfen. Diesen Weg wollten sie fortsetzen. Doch bei den Menschen seien die neuen Akzente bisher nicht ausreichend angekommen, sagte Bas. Ein Grund sei, dass der Vertrauensverlust über Jahre entstanden sei und tief sitze.
„Wir können nicht so weitermachen, wie bisher, das ist völlig klar.“Bärbel Bas, SPD-Co-Chefin
Quo vadis, SPD? Die Parteispitze aus Bärbel Bas (vorne) und Lars Klingbeil auf der Suche nach der richtigen Richtung. Tobias Schwarz/AFP
Kathrin Wiesel-Lancé
In der Landes-SPD wird „Gegenwind“ aus Berlin beklagt
Für die SPD deutet sich eine Niederlage an. Der Fraktionssaal der Sozialdemokraten in Mainz hat sich schon deutlich geleert. Ganz vorn am Bildschirm steht Roger Lewentz, bis 2024 war er zwölf Jahre lang Vorsitzender der rheinland-pfälzischen SPD. „Auch wenn es erst ein Zwischenstand ist, kann es einem an einem solchen Abend nicht gut gehen“, sagt er.
Immerhin sei das sich abzeichnende Wahlergebnis deutlich besser als die Umfrageergebnisse der SPD im Bund. Dort sieht er auch den Grund für die Niederlage in Rheinland-Pfalz. „Es hat mich verdammt geärgert, dass wir nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin hatten, sondern starken Gegenwind.“ Alexander Schweitzer sei ein hervorragender Spitzenkandidat gewesen, er habe nichts falsch gemacht.
Immerhin sei das sich abzeichnende Wahlergebnis deutlich besser als die Umfrageergebnisse der SPD im Bund. Dort sieht er auch den Grund für die Niederlage in Rheinland-Pfalz. „Es hat mich verdammt geärgert, dass wir nicht nur keinen Rückenwind aus Berlin hatten, sondern starken Gegenwind.“ Alexander Schweitzer sei ein hervorragender Spitzenkandidat gewesen, er habe nichts falsch gemacht.
Roger Lewentz, ehemaliger Vorsitzender der rheinland-pfälzischen SPD. Foto: Kathrin Wiesel-Lancé
Auch SPD-Chefin Bärbel Bas sieht nach eigener Aussage keine Schuld bei Schweitzer. Er habe mit seinem Team einen hervorragenden Wahlkampf gemacht, sagt sie im ZDF. Sie räumt eine Mitverantwortung der Bundespartei für die Wahlniederlage ein. „Das ist auch nicht schönzureden.“
Linken-Chef van Aken: Ergebnis tut weh
Der Linken-Vorsitzende Jan van Aken hat ein zwiespältiges Fazit zum Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gezogen. „Es tut mir natürlich weh, dass es heute Abend nicht gereicht hat in Rheinland-Pfalz. So knapp auch“, sagte er im ZDF. Die Linke habe aber ihr Ergebnis im Land fast verdoppelt und seit der Bundestagswahl in allen Wahlen deutlich zugelegt. „Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, aber jetzt hat es gerade mal nicht gereicht“, sagte van Aken. Die Linke müsse bei älteren Menschen und auf dem Land stärker werden.
In der ARD räumte van Aken ein, dass die Debatte in der Linken über den Nahost-Konflikt das Ergebnis beeinflusst haben könnte. „Hilfreich war sie bestimmt nicht.“ Aber die Linke habe nun ein klares Zeichen gesetzt. Die Linken-Spitze hatte sich nach der Aufregung um einen Beschluss der Linken in Niedersachsen zum Zionismus zu Wort gemeldet und sich gegen „jede Form von Antisemitismus, antimuslimischem Rassismus und gegen die Instrumentalisierung des Nahost-Konflikts für innenpolitische Hetze“ gewendet.
In der ARD räumte van Aken ein, dass die Debatte in der Linken über den Nahost-Konflikt das Ergebnis beeinflusst haben könnte. „Hilfreich war sie bestimmt nicht.“ Aber die Linke habe nun ein klares Zeichen gesetzt. Die Linken-Spitze hatte sich nach der Aufregung um einen Beschluss der Linken in Niedersachsen zum Zionismus zu Wort gemeldet und sich gegen „jede Form von Antisemitismus, antimuslimischem Rassismus und gegen die Instrumentalisierung des Nahost-Konflikts für innenpolitische Hetze“ gewendet.
AfD wohl mit bestem Ergebnis im Westen
In Rheinland-Pfalz dürfte sich die AfD wie schon in Baden-Württemberg als eigentlicher Wahlsieger feiern. Die Rechtspopulisten punkten trotz der Affäre um Vetternwirtschaft, bei der auch rheinland-pfälzische Abgeordnete Angehörige oder Freunde in den Büros anderer Abgeordneter untergebracht hatten.
Nach 18,8 Prozent vor zwei Wochen in Baden-Württemberg sehen die ersten Hochrechnungen sie in Rheinland-Pfalz noch etwas stärker: bei 20 Prozent. Es könnte also das beste Ergebnis im Westen werden.
AfD-Bundeschefin Alice Weidel kündigte „großartige Oppositionsarbeit“ an. Die AfD sei nun nicht nur im Bundestag, sondern auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die größte Oppositionspartei, sagte Weidel in der ARD nach den ersten beiden Landtagswahlen des Jahres.
Co-Partei-Chef Tino Chrupalla forderte die CDU im ZDF auf, nach dem Wahlergebnis seiner Partei in Rheinland-Pfalz umzudenken. „Sie muss erklären, wie sie überhaupt noch konservative bürgerliche Politik betreiben will.“ Das werde sie mit der SPD nicht können. „Wir haben im Osten mittlerweile Umfrageergebnisse, wo wir keinen Koalitionspartner mehr brauchen. Also: "Am Ende werden andere Parteien an unsere Tür klopfen müssen, wenn sie mitregieren wollen.“
Nach 18,8 Prozent vor zwei Wochen in Baden-Württemberg sehen die ersten Hochrechnungen sie in Rheinland-Pfalz noch etwas stärker: bei 20 Prozent. Es könnte also das beste Ergebnis im Westen werden.
AfD-Bundeschefin Alice Weidel kündigte „großartige Oppositionsarbeit“ an. Die AfD sei nun nicht nur im Bundestag, sondern auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz die größte Oppositionspartei, sagte Weidel in der ARD nach den ersten beiden Landtagswahlen des Jahres.
Co-Partei-Chef Tino Chrupalla forderte die CDU im ZDF auf, nach dem Wahlergebnis seiner Partei in Rheinland-Pfalz umzudenken. „Sie muss erklären, wie sie überhaupt noch konservative bürgerliche Politik betreiben will.“ Das werde sie mit der SPD nicht können. „Wir haben im Osten mittlerweile Umfrageergebnisse, wo wir keinen Koalitionspartner mehr brauchen. Also: "Am Ende werden andere Parteien an unsere Tür klopfen müssen, wenn sie mitregieren wollen.“
Schnieder: „Es wird ohne uns in den nächsten Jahren nicht mehr regiert“
Gordon Schnieder steht vor dem größten Erfolg seiner politischen Karriere. Nach dem Wahlsieg führt er seine CDU nach 35 Jahren in der Opposition wohl in die Landesregierung von Rheinland-Pfalz. „Es wird ohne uns in den nächsten Jahren nicht mehr regiert“, sagte er bei der Wahlparty der CDU in Mainz. Er bedankte sich bei den anderen Parteien für einen fairen Umgang im Wahlkampf.
Parteifreundinnen und -freunde beglückwünschen Gordon Schnieder auf der Wahlparty. Jana Rodenbusch/Reuters
„Die CDU Rheinland-Pfalz ist wieder da“Gordon Schnieder
Im Wahlkampf hatte die CDU lange einen großen Vorsprung auf die SPD. Schnieder setzte deshalb wenig auf große Kontroversen mit den Sozialdemokraten, sondern versuchte, Fehler zu vermeiden und den Vorsprung zu halten. Der gelernte Diplom-Finanzwirt wird von vielen als authentisch, bodenständig und geradeaus beschrieben.
Seine wichtigsten Themen sind kommunale Finanzen und Bildung. Im Wahlkampf machte Schnieder mehrfach klar, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeiten wolle.
Seine wichtigsten Themen sind kommunale Finanzen und Bildung. Im Wahlkampf machte Schnieder mehrfach klar, dass er nicht mit der AfD zusammenarbeiten wolle.
„Dass mein Bruder das geschafft hat, ist phänomenal.“Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder über seinen Bruder Gordon
Grünen-Chefin Brantner: gutes Ergebnis
Grünen-Chefin Franziska Brantner hat sich erleichtert über das Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gezeigt. Prognosen sehen sie bei 8,5 Prozent. „Es ist ein gutes Ergebnis für uns in Rheinland-Pfalz in einer herausfordernden Situation, der Wettbewerb war zwischen CDU und SPD an der Spitze“, sagte Brantner in der ARD.
Zwar hätten die Grünen gerne weiter im Land regiert. „Aber jetzt gehen wir stark auch in die Opposition“, sagte Brantner. Eine „starke ökologische Opposition“ sei angesichts der Konzentration von Union und SPD auf fossile Energien nötig, fügte sie hinzu.
Zwar hätten die Grünen gerne weiter im Land regiert. „Aber jetzt gehen wir stark auch in die Opposition“, sagte Brantner. Eine „starke ökologische Opposition“ sei angesichts der Konzentration von Union und SPD auf fossile Energien nötig, fügte sie hinzu.
Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Bernd von Jutrczenka/dpa
Rheinland-Pfalz wechselt wohl von der Ampel zur Groko
Zehn Jahre lang hat die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP Rheinland-Pfalz mit seinen gut vier Millionen Einwohnern regiert. Doch das dürfte sich bald ändern. Mit dem Wahlsieg der Christdemokraten läuft alles auf eine große Koalition unter CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder hinaus. Andere Bündnisse sind entweder rechnerisch oder – im Falle der AfD – politisch ausgeschlossen.
Schnieder führt die Landes-CDU als Partei- und Fraktionschef. Der Vater dreier Kinder punktete im ländlich geprägten Bundesland als bodenständiger Mann aus einem Dorf in der Vulkaneifel. Sein älterer Bruder Patrick (auch CDU) ist Bundesverkehrsminister.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bewertete das Ergebnis als Zeichen für die Mitte. „Wenn das Ergebnis so bleibt, hat man mehr als 50 Prozent Schwarz-Rot, das ist schon auch ein starkes Ergebnis für die Mitte-Parteien“, sagte Linnemann im ZDF. Es hätten regionale Themen bei der Landtagswahl dominiert.
Schnieder führt die Landes-CDU als Partei- und Fraktionschef. Der Vater dreier Kinder punktete im ländlich geprägten Bundesland als bodenständiger Mann aus einem Dorf in der Vulkaneifel. Sein älterer Bruder Patrick (auch CDU) ist Bundesverkehrsminister.
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann bewertete das Ergebnis als Zeichen für die Mitte. „Wenn das Ergebnis so bleibt, hat man mehr als 50 Prozent Schwarz-Rot, das ist schon auch ein starkes Ergebnis für die Mitte-Parteien“, sagte Linnemann im ZDF. Es hätten regionale Themen bei der Landtagswahl dominiert.
Für Schwarz-Rot im Bund wird es noch ungemütlicher
Zwei Wochen nach der knappen Niederlage in Baden-Württemberg hat die CDU den Start ins wichtige Wahljahr 2026 gerettet. Für die SPD ist die absehbare Niederlage nach knapp 35 Jahren Regierungszeit ein Fiasko. In der Bundespartei könnte das all jenen vom linken Flügel Auftrieb geben, die sich von den Vorsitzenden, Finanzminister Lars Klingbeil und Arbeitsministerin Bärbel Bas, einen konfrontativeren Kurs gegenüber dem Koalitionspartner Union wünschen.
In der Koalition dürfte es daher knirschen – ausgerechnet vor heiklen Beratungen über unumgängliche Sozialreformen bei Krankenversicherung, Pflege und Rente. Bis Jahresende wollen sich Union und SPD da einig werden. Dazwischen liegen im September Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, bei denen die AfD mit Abstand stärkste Kraft werden könnte.
Was das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz für die Bundespolitik bedeutet, hat Roland Preuß aufgeschrieben:
In der Koalition dürfte es daher knirschen – ausgerechnet vor heiklen Beratungen über unumgängliche Sozialreformen bei Krankenversicherung, Pflege und Rente. Bis Jahresende wollen sich Union und SPD da einig werden. Dazwischen liegen im September Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, bei denen die AfD mit Abstand stärkste Kraft werden könnte.
Was das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz für die Bundespolitik bedeutet, hat Roland Preuß aufgeschrieben:
Historisches Tief für SPD
Die SPD stürzt den Prognosen zufolge auf 26,5 Prozent ab – ein historisches Tief bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich geführt, seit Jahresbeginn holte die SPD auf – aber am Ende nicht genug. Der künftigen Regierung wird die Partei aller Voraussicht nach angehören, aber nur als Juniorpartner der CDU von Gordon Schnieder.
Regierungschef Alexander Schweitzer hatte sich zum ersten Mal dem Wählervotum gestellt. Der 52 Jahre alte Jurist hatte das Amt im Sommer 2024 von der populären Malu Dreyer übernommen, die über viele Jahre überdurchschnittliche Ergebnisse eingefahren hatte und aus gesundheitlichen Gründen abgetreten war. In seiner Zeit als Ministerpräsident konnte sich Schweitzer offensichtlich keinen ausreichend großen Amtsbonus erarbeiten, um die Wahl zu gewinnen.
Die Wahlkampagne nannte Schweitzer den Kampf seines Lebens. Schweitzer hat ausgeschlossen, im Falle einer Niederlage als Minister in eine CDU-geführte Landesregierung einzutreten.
Derweil bezeichnete SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf die Prognose für seine Partei als herben Rückschlag. Das müsse auch auf Bundesebene besprochen werden. "Wir werden hier im Präsidium und im Parteivorstand Fragen stellen müssen", sagte er. Die SPD müsse nun in die Offensive kommen. "Wir müssen die Reformen, die jetzt anstehen, mitgestalten." Eine Personaldiskussion bringe aber niemanden weiter.
Regierungschef Alexander Schweitzer hatte sich zum ersten Mal dem Wählervotum gestellt. Der 52 Jahre alte Jurist hatte das Amt im Sommer 2024 von der populären Malu Dreyer übernommen, die über viele Jahre überdurchschnittliche Ergebnisse eingefahren hatte und aus gesundheitlichen Gründen abgetreten war. In seiner Zeit als Ministerpräsident konnte sich Schweitzer offensichtlich keinen ausreichend großen Amtsbonus erarbeiten, um die Wahl zu gewinnen.
Die Wahlkampagne nannte Schweitzer den Kampf seines Lebens. Schweitzer hat ausgeschlossen, im Falle einer Niederlage als Minister in eine CDU-geführte Landesregierung einzutreten.
Derweil bezeichnete SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf die Prognose für seine Partei als herben Rückschlag. Das müsse auch auf Bundesebene besprochen werden. "Wir werden hier im Präsidium und im Parteivorstand Fragen stellen müssen", sagte er. Die SPD müsse nun in die Offensive kommen. "Wir müssen die Reformen, die jetzt anstehen, mitgestalten." Eine Personaldiskussion bringe aber niemanden weiter.
Enttäuschte Gesichter bei der Wahlparty der SPD. AFP
Prognose im Überblick
Die Wahllokale sind geschlossen und das ZDF meldet erste Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen:
SPD: 26,5 Prozent
CDU: 30,5 Prozent
AfD: 20 Prozent
Grüne: 8,5 Prozent
Freie Wähler: 3,5 Prozent
Linke: 4,5 Prozent
FDP: 2 Prozent
Andere: 4,5 Prozent
Die Prognose von Infratest dimap für die ARD:
Die Prognose von Infratest dimap für die ARD:
SPD: 27 Prozent
CDU: 30,5 Prozent
AfD: 20 Prozent
Grüne: 7,5 Prozent
Freie Wähler: 4 Prozent
Linke: 4,5 Prozent
FDP: 2,1 Prozent
Andere: 4,4 Prozent
Wahllokale schließen gleich
In wenigen Minuten, um 18 Uhr, schließen in Rheinland-Pfalz die Wahllokale und die Fernsehsender veröffentlichen die Prognosen von Umfrageinstituten. Bald darauf kommen erste Hochrechnungen. Wenn die ersten Zahlen veröffentlicht sind, dürften die Rheinland-Pfälzer eine Ahnung bekommen, wer ihr Bundesland künftig regiert.