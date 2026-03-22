Historisches Tief für SPD

Die SPD stürzt den Prognosen zufolge auf 26,5 Prozent ab – ein historisches Tief bei Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich geführt, seit Jahresbeginn holte die SPD auf – aber am Ende nicht genug. Der künftigen Regierung wird die Partei aller Voraussicht nach angehören, aber nur als Juniorpartner der CDU von Gordon Schnieder.



Regierungschef Alexander Schweitzer hatte sich zum ersten Mal dem Wählervotum gestellt. Der 52 Jahre alte Jurist hatte das Amt im Sommer 2024 von der populären Malu Dreyer übernommen, die über viele Jahre überdurchschnittliche Ergebnisse eingefahren hatte und aus gesundheitlichen Gründen abgetreten war. In seiner Zeit als Ministerpräsident konnte sich Schweitzer offensichtlich keinen ausreichend großen Amtsbonus erarbeiten, um die Wahl zu gewinnen.



Die Wahlkampagne nannte Schweitzer den Kampf seines Lebens. Schweitzer hat ausgeschlossen, im Falle einer Niederlage als Minister in eine CDU-geführte Landesregierung einzutreten.



Derweil bezeichnete SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf die ‌Prognose für seine Partei als herben Rückschlag. Das müsse auch auf Bundesebene besprochen werden. "Wir werden hier im Präsidium und im Parteivorstand ​Fragen stellen müssen", sagte ​er. Die SPD müsse nun in die Offensive ​kommen. "Wir müssen die Reformen, die jetzt anstehen, mitgestalten." Eine Personaldiskussion bringe aber niemanden weiter.