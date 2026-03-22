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Rheinland-PfalzSpitzenkandidaten haben ihre Stimme abgegeben

Sowohl der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (li.), als auch sein Herausforderer, Gordon Schnieder, der Spitzenkandidat der CDU, haben gewählt.
Sowohl der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (li.), als auch sein Herausforderer, Gordon Schnieder, der Spitzenkandidat der CDU, haben gewählt. Uli Deck/dpa/Harald Tittel/dpa

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. 40 Prozent der Stimmberechtigten haben bereits gewählt. Auch die beiden Spitzenkandidaten haben ihre Stimme abgegeben. Umfragen sagen einen knappen Ausgang zwischen Sozialdemokraten und CDU voraus.

Alle Entwicklungen im Liveblog

Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.

Wichtige Updates
Was denken eigentlich die Jungen?
Schweitzer gegen Schnieder: Wer Ministerpräsident werden könnte
Die Landtagswahl im Liveblog
Julia Daniel
Julia Daniel

Spitzenkandidaten haben ihre Stimme abgegeben

Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Rheinland-Pfalz geöffnet. Auch die beiden Spitzenkandidaten haben ihre Stimmen bereits abgegeben.

Der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat seine Stimme in seinem Heimatort Bad Bergzabern abgegeben. Er kam gemeinsam mit seiner Ehefrau Barbara zur Stimmabgabe.

Der Spitzenkandidat der CDU, Gordon Schnieder, wählte mit seiner Ehefrau Diane im Wahllokal in ihrem Wohnort Birresborn in der Vulkaneifel. 
Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) gibt in Bad-Bergzabern seine Stimme ab.
Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) gibt in Bad-Bergzabern seine Stimme ab. Uli Deck/dpa
Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat kam gemeinsam mit Ehefrau Diane in Wahllokal.
Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat kam gemeinsam mit Ehefrau Diane in Wahllokal. Harald Tittel/dpa
Dimitri Taube

40 Prozent der Stimmberechtigten haben gewählt

Bis zum Vormittag, 10 Uhr, haben etwa 40 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. „Rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt, weitere rund sechs Prozent gaben heute in den ersten beiden Stunden nach Öffnung der Wahllokale ihre Stimmen ab“, teilte der Landeswahlleiter mit.

Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei nur eingeschränkt möglich. „Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen. Hinzu kam ein niedriger einstelliger Anteil an Urnenwählern in den ersten beiden Stunden“, erklärte der Wahlleiter. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.
Dominik Fürst
Dominik Fürst

Was man zur Wahl in Rheinland-Pfalz wissen muss

Dass die SPD in Umfragen lange hinten liegt, ist in Rheinland-Pfalz nicht ungewöhnlich. Bei den vergangenen Wahlen gelang es den Sozialdemokraten auf den letzten Metern, mit ihrer populären Spitzenkandidatin Malu Dreyer an der CDU vorbeizuziehen. Auch Alexander Schweitzers Beliebtheitswerte sind höher als die seines Herausforderers Gordon Schnieder. Aber reicht das?

Alles Wichtige zur Landtagswahl erklärt Landeskorrespondentin Kathrin Wiesel-Lancé: 
Was man zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz wissen muss
In Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein enges Rennen zwischen CDU und SPD ab. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
www.sueddeutsche.de
Dominik Fürst
Dominik Fürst

Was denken eigentlich die Jungen?

Das Wahlverhalten junger Menschen – vor allem ihre Bereitschaft, in großer Zahl für Randparteien zu stimmen – führt schon länger zu Diskussionen. Bei der Bundestagswahl 2025 wählten die unter 25-Jährigen mehrheitlich AfD und Linke. Anfang März stimmte fast jeder dritte Erstwähler in Baden-Württemberg für Parteien wie FDP, Linke und sonstige, die im Landtag nicht vertreten sein werden. CDU und SPD haben unter jungen Menschen keine große Stammwählerschaft.

Welche Themen beschäftigen junge Menschen jenseits von Generationen-Klischees wirklich? Fünf Erstwählerinnen und Erstwähler aus dem Südwesten haben es Vivien Götz und Corinna Koch erzählt:
Website
Junge Menschen vor den Landtagswahlen: Was fordern sie von der Politik?
Amilia will soziale Gerechtigkeit, Tom sorgt sich um die Rente und Lena kann wegen steigender Mieten nicht ausziehen.
www.sueddeutsche.de
Dominik Fürst
Dominik Fürst

Schweitzer gegen Schnieder: Wer Ministerpräsident werden könnte

Der Sozialdemokrat Alexander Schweitzer, 52, möchte Regierungschef bleiben. Er muss sich zum ersten Mal dem Votum der Bürgerinnen und Bürger stellen, nachdem er das Amt vor eineinhalb Jahren von Malu Dreyer übernommen hat, die zurückgetreten war. Sein Herausforderer ist CDU-Landeschef Gordon Schnieder, 50, der jüngere Bruder des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder.

Für Schweitzer und Schnieder geht es um viel: Die SPD könnte das Bundesland nach 35 Jahren an der Regierung verlieren, die CDU könnte nach der auf den letzten Metern verloren gegangenen Landtagswahl in Baden-Württemberg ihr nächstes Fiasko erleben, obwohl ein Sieg bereits sicher schien. Harte Bandagen haben die Kandidaten bislang allerdings nicht angelegt, im TV-Duell vor einem Monat etwa blieben beide zahm:
Landtagswahl in Rheinland-Pfalz:
Der Sozialdemokrat Alexander Schweitzer will Ministerpräsident bleiben, der Christdemokrat Gordon Schnieder will es werden. TV-Duell verläuft trotzdem gesittet bis langweilig – aus einem bestimmten Grund.
www.sueddeutsche.de
Dominik Fürst
Dominik Fürst

Die Landtagswahl im Liveblog

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, im Liveblog zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz!

2,95 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen und damit über den nächsten Ministerpräsidenten zu entscheiden. Ähnlich wie in Baden-Württemberg vor zwei Wochen zeichnet sich eine knappe Entscheidung ab – diesmal zwischen der SPD und der CDU.

Die Christdemokraten lagen in den Umfragen lange vorn, doch der Vorsprung ist mit zunehmender Wahlkampfdauer immer weiter geschrumpft. Gelingt der SPD also vielleicht ein Coup wie Cem Özdemir und den Grünen vor 14 Tagen im südlichen Nachbarbundesland? Wir halten Sie den ganzen Sonntag über auf dem Laufenden.
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