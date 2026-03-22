Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Was denken eigentlich die Jungen?
Schweitzer gegen Schnieder: Wer Ministerpräsident werden könnte
Die Landtagswahl im Liveblog
Spitzenkandidaten haben ihre Stimme abgegeben
Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Rheinland-Pfalz geöffnet. Auch die beiden Spitzenkandidaten haben ihre Stimmen bereits abgegeben.
Der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat seine Stimme in seinem Heimatort Bad Bergzabern abgegeben. Er kam gemeinsam mit seiner Ehefrau Barbara zur Stimmabgabe.
Der Spitzenkandidat der CDU, Gordon Schnieder, wählte mit seiner Ehefrau Diane im Wahllokal in ihrem Wohnort Birresborn in der Vulkaneifel.
Der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat seine Stimme in seinem Heimatort Bad Bergzabern abgegeben. Er kam gemeinsam mit seiner Ehefrau Barbara zur Stimmabgabe.
Der Spitzenkandidat der CDU, Gordon Schnieder, wählte mit seiner Ehefrau Diane im Wahllokal in ihrem Wohnort Birresborn in der Vulkaneifel.
Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) gibt in Bad-Bergzabern seine Stimme ab. Uli Deck/dpa
Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat kam gemeinsam mit Ehefrau Diane in Wahllokal. Harald Tittel/dpa
40 Prozent der Stimmberechtigten haben gewählt
Bis zum Vormittag, 10 Uhr, haben etwa 40 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. „Rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt, weitere rund sechs Prozent gaben heute in den ersten beiden Stunden nach Öffnung der Wahllokale ihre Stimmen ab“, teilte der Landeswahlleiter mit.
Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei nur eingeschränkt möglich. „Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen. Hinzu kam ein niedriger einstelliger Anteil an Urnenwählern in den ersten beiden Stunden“, erklärte der Wahlleiter. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.
Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei nur eingeschränkt möglich. „Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen. Hinzu kam ein niedriger einstelliger Anteil an Urnenwählern in den ersten beiden Stunden“, erklärte der Wahlleiter. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.
Was man zur Wahl in Rheinland-Pfalz wissen muss
Dass die SPD in Umfragen lange hinten liegt, ist in Rheinland-Pfalz nicht ungewöhnlich. Bei den vergangenen Wahlen gelang es den Sozialdemokraten auf den letzten Metern, mit ihrer populären Spitzenkandidatin Malu Dreyer an der CDU vorbeizuziehen. Auch Alexander Schweitzers Beliebtheitswerte sind höher als die seines Herausforderers Gordon Schnieder. Aber reicht das?
Alles Wichtige zur Landtagswahl erklärt Landeskorrespondentin Kathrin Wiesel-Lancé:
Alles Wichtige zur Landtagswahl erklärt Landeskorrespondentin Kathrin Wiesel-Lancé:
Was denken eigentlich die Jungen?
Das Wahlverhalten junger Menschen – vor allem ihre Bereitschaft, in großer Zahl für Randparteien zu stimmen – führt schon länger zu Diskussionen. Bei der Bundestagswahl 2025 wählten die unter 25-Jährigen mehrheitlich AfD und Linke. Anfang März stimmte fast jeder dritte Erstwähler in Baden-Württemberg für Parteien wie FDP, Linke und sonstige, die im Landtag nicht vertreten sein werden. CDU und SPD haben unter jungen Menschen keine große Stammwählerschaft.
Welche Themen beschäftigen junge Menschen jenseits von Generationen-Klischees wirklich? Fünf Erstwählerinnen und Erstwähler aus dem Südwesten haben es Vivien Götz und Corinna Koch erzählt:
Welche Themen beschäftigen junge Menschen jenseits von Generationen-Klischees wirklich? Fünf Erstwählerinnen und Erstwähler aus dem Südwesten haben es Vivien Götz und Corinna Koch erzählt:
Schweitzer gegen Schnieder: Wer Ministerpräsident werden könnte
Der Sozialdemokrat Alexander Schweitzer, 52, möchte Regierungschef bleiben. Er muss sich zum ersten Mal dem Votum der Bürgerinnen und Bürger stellen, nachdem er das Amt vor eineinhalb Jahren von Malu Dreyer übernommen hat, die zurückgetreten war. Sein Herausforderer ist CDU-Landeschef Gordon Schnieder, 50, der jüngere Bruder des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder.
Für Schweitzer und Schnieder geht es um viel: Die SPD könnte das Bundesland nach 35 Jahren an der Regierung verlieren, die CDU könnte nach der auf den letzten Metern verloren gegangenen Landtagswahl in Baden-Württemberg ihr nächstes Fiasko erleben, obwohl ein Sieg bereits sicher schien. Harte Bandagen haben die Kandidaten bislang allerdings nicht angelegt, im TV-Duell vor einem Monat etwa blieben beide zahm:
Für Schweitzer und Schnieder geht es um viel: Die SPD könnte das Bundesland nach 35 Jahren an der Regierung verlieren, die CDU könnte nach der auf den letzten Metern verloren gegangenen Landtagswahl in Baden-Württemberg ihr nächstes Fiasko erleben, obwohl ein Sieg bereits sicher schien. Harte Bandagen haben die Kandidaten bislang allerdings nicht angelegt, im TV-Duell vor einem Monat etwa blieben beide zahm:
Die Landtagswahl im Liveblog
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, im Liveblog zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz!
2,95 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen und damit über den nächsten Ministerpräsidenten zu entscheiden. Ähnlich wie in Baden-Württemberg vor zwei Wochen zeichnet sich eine knappe Entscheidung ab – diesmal zwischen der SPD und der CDU.
Die Christdemokraten lagen in den Umfragen lange vorn, doch der Vorsprung ist mit zunehmender Wahlkampfdauer immer weiter geschrumpft. Gelingt der SPD also vielleicht ein Coup wie Cem Özdemir und den Grünen vor 14 Tagen im südlichen Nachbarbundesland? Wir halten Sie den ganzen Sonntag über auf dem Laufenden.
2,95 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen und damit über den nächsten Ministerpräsidenten zu entscheiden. Ähnlich wie in Baden-Württemberg vor zwei Wochen zeichnet sich eine knappe Entscheidung ab – diesmal zwischen der SPD und der CDU.
Die Christdemokraten lagen in den Umfragen lange vorn, doch der Vorsprung ist mit zunehmender Wahlkampfdauer immer weiter geschrumpft. Gelingt der SPD also vielleicht ein Coup wie Cem Özdemir und den Grünen vor 14 Tagen im südlichen Nachbarbundesland? Wir halten Sie den ganzen Sonntag über auf dem Laufenden.