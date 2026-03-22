Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Die Prognose sowie aktuelle Hochrechnungen finden Sie hier ab 18 Uhr. Zu den Ergebnissen aus den Wahlkreisen gelangen Sie hier.
Wichtige Updates
Was denken eigentlich die Jungen?
Schweitzer gegen Schnieder: Wer Ministerpräsident werden könnte
Die Landtagswahl im Liveblog
Spitzenkandidaten haben ihre Stimme abgegeben
Seit 8 Uhr sind die Wahllokale in Rheinland-Pfalz geöffnet. Auch die beiden Spitzenkandidaten haben ihre Stimmen bereits abgegeben.
Der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat seine Stimme in seinem Heimatort Bad Bergzabern abgegeben. Er kam gemeinsam mit seiner Ehefrau Barbara zur Stimmabgabe.
Der Spitzenkandidat der CDU, Gordon Schnieder, wählte mit seiner Ehefrau Diane im Wahllokal in ihrem Wohnort Birresborn in der Vulkaneifel.
Der amtierende Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat seine Stimme in seinem Heimatort Bad Bergzabern abgegeben. Er kam gemeinsam mit seiner Ehefrau Barbara zur Stimmabgabe.
Der Spitzenkandidat der CDU, Gordon Schnieder, wählte mit seiner Ehefrau Diane im Wahllokal in ihrem Wohnort Birresborn in der Vulkaneifel.
Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und seine Ehefrau Barbara Schweitzer haben in Bad-Bergzabern ihre Stimmen abgegeben. Getty Images
Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat kam gemeinsam mit Ehefrau Diane in Wahllokal. Harald Tittel/dpa
Wahllokale schließen gleich
In wenigen Minuten, um 18 Uhr, schließen in Rheinland-Pfalz die Wahllokale und die Fernsehsender veröffentlichen die Prognosen von Umfrageinstituten. Bald darauf kommen erste Hochrechnungen. Wenn die ersten Zahlen veröffentlicht sind, dürften die Rheinland-Pfälzer eine Ahnung bekommen, wer ihr Bundesland künftig regiert.
Angespannte Stimmung bei der CDU
Die CDU bereitet sich im 3. Obergeschoss des Mainzer Abgeordnetenhauses auf die 18-Uhr-Prognose vor. Sicherheitshalber bringt man die Livestreams von ARD und ZDF auf verschiedenen Bildschirmen parallel in Stellung, um auch ja keine Rechenvariante zu verpassen. Grundstimmung im „Helmut-Kohl-Saal“: eher angespannt.
Nach 35 Jahren wollen die Konservativen unbedingt die SPD an der Regierungsspitze ablösen. Dies war auch eines der meistgenannten Argumente der CDU im Wahlkampf: Es werde jetzt einfach mal Zeit für einen Wechsel. Inhaltliche Unterschiede zur SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer machte CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder eher marginal kenntlich.
Nach 35 Jahren wollen die Konservativen unbedingt die SPD an der Regierungsspitze ablösen. Dies war auch eines der meistgenannten Argumente der CDU im Wahlkampf: Es werde jetzt einfach mal Zeit für einen Wechsel. Inhaltliche Unterschiede zur SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer machte CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder eher marginal kenntlich.
Seine Bekanntheits- und Beliebtheitswerte lagen allerdings beständig unter denen von Ministerpräsident Alexander Schweitzer, und der anfangs deutliche Umfragevorsprung der CDU ist, je näher der Wahltag kam, immer weiter eingeschmolzen. Kann Schnieder heute Abend ein paar Prozentpünktchen Unterschied ins Ziel retten?
Die CDU-Wahlparty im Mainzer Abgeordnetenhaus. Christoph Koopmann
Kathrin Wiesel-Lancé
Für die SPD geht es um viel
Noch ist es ruhig auf der Wahlparty der SPD. Ob hier später gefeiert oder getrauert wird – mal abwarten. Für die SPD geht es um viel bei dieser Wahl: Seit 35 Jahren regiert sie in Rheinland-Pfalz. Umfragen sehen die Partei ein bis zwei Prozentpunkte hinter der CDU, dafür sind die Beliebtheitswerte von Noch-Ministerpräsident Alexander Schweitzer höher als die seines Herausforderers von der CDU.
Kathrin Wiesel-Lancé
Sollten die Sozialdemokraten die Mainzer Staatskanzlei verlieren, wäre das nach dem Debakel von Baden-Württemberg die nächste Katastrophe für die Partei. „Dann brechen alle Dämme“, sagte kürzlich ein Koalitionär in Berlin. Und dann müssten sich auch die Parteichefs in Berlin die Frage gefallen lassen, ob sie noch die Richtigen sind.
Etwa 50 Prozent Wahlbeteiligung bis zum Mittag
Bis zum Mittag (12 Uhr) haben etwa 50 Prozent der Stimmberechtigten gewählt. Rund 34 Prozent hatten Briefwahl beantragt, weitere rund 16 Prozent gaben in den ersten vier Stunden ihre Stimme an der Urne ab, wie der Landeswahlleiter mitteilte.
Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2021 hatte die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei 49 Prozent gelegen.
Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei aber nur eingeschränkt möglich, hatte der Wahlleiter am Morgen erklärt. „Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen.“ Rund fünf Prozent hätten bis Mittag gewählt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.
Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2021 hatte die Wahlbeteiligung um 12 Uhr bei 49 Prozent gelegen.
Ein direkter Vergleich der Wahlbeteiligung mit der Landtagswahl 2021 sei aber nur eingeschränkt möglich, hatte der Wahlleiter am Morgen erklärt. „Damals hatten wegen der Corona-Pandemie bereits 44 Prozent der Stimmberechtigten an der Briefwahl teilgenommen.“ Rund fünf Prozent hätten bis Mittag gewählt. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung 2021 bei 64,3 Prozent.
Was man zur Wahl in Rheinland-Pfalz wissen muss
Dass die SPD in Umfragen lange hinten liegt, ist in Rheinland-Pfalz nicht ungewöhnlich. Bei den vergangenen Wahlen gelang es den Sozialdemokraten auf den letzten Metern, mit ihrer populären Spitzenkandidatin Malu Dreyer an der CDU vorbeizuziehen. Auch Alexander Schweitzers Beliebtheitswerte sind höher als die seines Herausforderers Gordon Schnieder. Aber reicht das?
Alles Wichtige zur Landtagswahl erklärt Landeskorrespondentin Kathrin Wiesel-Lancé:
Alles Wichtige zur Landtagswahl erklärt Landeskorrespondentin Kathrin Wiesel-Lancé:
Was denken eigentlich die Jungen?
Das Wahlverhalten junger Menschen – vor allem ihre Bereitschaft, in großer Zahl für Randparteien zu stimmen – führt schon länger zu Diskussionen. Bei der Bundestagswahl 2025 wählten die unter 25-Jährigen mehrheitlich AfD und Linke. Anfang März stimmte fast jeder dritte Erstwähler in Baden-Württemberg für Parteien wie FDP, Linke und sonstige, die im Landtag nicht vertreten sein werden. CDU und SPD haben unter jungen Menschen keine große Stammwählerschaft.
Welche Themen beschäftigen junge Menschen jenseits von Generationen-Klischees wirklich? Fünf Erstwählerinnen und Erstwähler aus dem Südwesten haben es Vivien Götz und Corinna Koch erzählt:
Welche Themen beschäftigen junge Menschen jenseits von Generationen-Klischees wirklich? Fünf Erstwählerinnen und Erstwähler aus dem Südwesten haben es Vivien Götz und Corinna Koch erzählt:
Foto: Corinna Koch
Schweitzer gegen Schnieder: Wer Ministerpräsident werden könnte
Der Sozialdemokrat Alexander Schweitzer, 52, möchte Regierungschef bleiben. Er muss sich zum ersten Mal dem Votum der Bürgerinnen und Bürger stellen, nachdem er das Amt vor eineinhalb Jahren von Malu Dreyer übernommen hat, die zurückgetreten war. Sein Herausforderer ist CDU-Landeschef Gordon Schnieder, 50, der jüngere Bruder des Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder.
Für Schweitzer und Schnieder geht es um viel: Die SPD könnte das Bundesland nach 35 Jahren an der Regierung verlieren, die CDU könnte nach der auf den letzten Metern verloren gegangenen Landtagswahl in Baden-Württemberg ihr nächstes Fiasko erleben, obwohl ein Sieg bereits sicher schien. Harte Bandagen haben die Kandidaten bislang allerdings nicht angelegt, im TV-Duell vor einem Monat etwa blieben beide zahm:
Für Schweitzer und Schnieder geht es um viel: Die SPD könnte das Bundesland nach 35 Jahren an der Regierung verlieren, die CDU könnte nach der auf den letzten Metern verloren gegangenen Landtagswahl in Baden-Württemberg ihr nächstes Fiasko erleben, obwohl ein Sieg bereits sicher schien. Harte Bandagen haben die Kandidaten bislang allerdings nicht angelegt, im TV-Duell vor einem Monat etwa blieben beide zahm:
Die Landtagswahl im Liveblog
Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, im Liveblog zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz!
2,95 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen und damit über den nächsten Ministerpräsidenten zu entscheiden. Ähnlich wie in Baden-Württemberg vor zwei Wochen zeichnet sich eine knappe Entscheidung ab – diesmal zwischen der SPD und der CDU.
Die Christdemokraten lagen in den Umfragen lange vorn, doch der Vorsprung ist mit zunehmender Wahlkampfdauer immer weiter geschrumpft. Gelingt der SPD also vielleicht ein Coup wie Cem Özdemir und den Grünen vor 14 Tagen im südlichen Nachbarbundesland? Wir halten Sie den ganzen Sonntag über auf dem Laufenden.
2,95 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen und damit über den nächsten Ministerpräsidenten zu entscheiden. Ähnlich wie in Baden-Württemberg vor zwei Wochen zeichnet sich eine knappe Entscheidung ab – diesmal zwischen der SPD und der CDU.
Die Christdemokraten lagen in den Umfragen lange vorn, doch der Vorsprung ist mit zunehmender Wahlkampfdauer immer weiter geschrumpft. Gelingt der SPD also vielleicht ein Coup wie Cem Özdemir und den Grünen vor 14 Tagen im südlichen Nachbarbundesland? Wir halten Sie den ganzen Sonntag über auf dem Laufenden.