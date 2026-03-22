Angespannte Stimmung bei der CDU

Die CDU bereitet sich im 3. Obergeschoss des Mainzer Abgeordnetenhauses auf die 18-Uhr-Prognose vor. Sicherheitshalber bringt man die Livestreams von ARD und ZDF auf verschiedenen Bildschirmen parallel in Stellung, um auch ja keine Rechenvariante zu verpassen. Grundstimmung im „Helmut-Kohl-Saal“: eher angespannt.



Nach 35 Jahren wollen die Konservativen unbedingt die SPD an der Regierungsspitze ablösen. Dies war auch eines der meistgenannten Argumente der CDU im Wahlkampf: Es werde jetzt einfach mal Zeit für einen Wechsel. Inhaltliche Unterschiede zur SPD von Ministerpräsident Alexander Schweitzer machte CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder eher marginal kenntlich.



Seine Bekanntheits- und Beliebtheitswerte lagen allerdings beständig unter denen von Ministerpräsident Alexander Schweitzer, und der anfangs deutliche Umfragevorsprung der CDU ist, je näher der Wahltag kam, immer weiter eingeschmolzen. Kann Schnieder heute Abend ein paar Prozentpünktchen Unterschied ins Ziel retten?