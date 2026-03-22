Rheinland-Pfalz wählt einen neuen Landtag. Seit 35 Jahren regiert die SPD in diesem Bundesland. 2024 ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer zurückgetreten, seitdem regiert ihr Nachfolger Alexander Schweitzer. Wer wird der neue Ministerpräsident? Wo liegen die Parteihochburgen und welche regionalen Unterschiede gibt es?

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