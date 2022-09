Wählen in gedrückter Stimmung

Wahlplakat von Stephan Weil (SPD) in Hannover. Diesmal spielen landespolitische Themen im Wahlkampf kaum eine Rolle.

Im niedersächsischen Landtagswahlkampf wird alles überlagert von der Frage, wie man Bürger und Wirtschaft am besten vor den explodierenden Preisen schützen kann. Und dann ist da noch die spezielle politische Gemengelage des Landes.

Von Peter Fahrenholz, Hannover

Für einen Wirtschaftsminister, der darauf hofft, bald selber Ministerpräsident zu werden, ist es eine ungewöhnliche Aussage. "Die Situation für mittelständische Betriebe ist mehr als ernst", sagt Bernd Althusmann (CDU) bei einer Podiumsdiskussion der Industrie- und Handelskammer in Hannover, "viele Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand". Normalerweise müsste Althusmann jetzt darüber referieren, wie segensreich sein Wirken als Minister für die Wirtschaft in Niedersachsen gewesen ist und warum es deshalb vernünftig wäre, ihm bei der Landtagswahl am 9. Oktober die Staatskanzlei anzuvertrauen.