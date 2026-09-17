Manuela Schwesig will die AfD im Alleingang besiegen. Rettet sie nebenbei auch ihre Partei? Unterwegs mit einer Frau, die weiß, wie man kämpft.

Anfang September kam es in einem Schweriner Einkaufszentrum zu auf den ersten Blick dramatischen Szenen. Menschen arbeiteten sich an einem Plastiktorso ab, pressten die Handflächen auf das Brustbein des Dummys bis es knackte, im Kopf den Rhythmus von „Staying Alive“ – ganze 128 Stunden lang. Unter den 800 Freiwilligen waren Feuerwehrleute, Verwaltungsangestellte, die Landesgesundheitsministerin. Seither hält Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt den Weltrekord in durchgängiger Reanimation.