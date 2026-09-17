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Landtagswahl in Mecklenburg-VorpommernHerzdruckmassage für die SPD

Lesezeit: 6 Min.

Alles auf sie: Manuela Schwesig stellt die SPD-Endspurtkampagne „Frau gegen Blau“ vor.
Alles auf sie: Manuela Schwesig stellt die SPD-Endspurtkampagne „Frau gegen Blau“ vor.
Jens Büttner/dpa

Manuela Schwesig will die AfD im Alleingang besiegen. Rettet sie nebenbei auch ihre Partei? Unterwegs mit einer Frau, die weiß, wie man kämpft.

Von Ulrike Nimz, Hanstorf, Schwerin, Benz, Leezen

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Anfang September kam es in einem Schweriner Einkaufszentrum zu auf den ersten Blick dramatischen Szenen. Menschen arbeiteten sich an einem Plastiktorso ab, pressten die Handflächen auf das Brustbein des Dummys bis es knackte, im Kopf den Rhythmus von „Staying Alive“ – ganze 128 Stunden lang. Unter den 800 Freiwilligen waren Feuerwehrleute, Verwaltungsangestellte, die Landesgesundheitsministerin. Seither hält Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt den Weltrekord in durchgängiger Reanimation.

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