Mecklenburg-Vorpommern wählt am Sonntag einen neuen Landtag. In den Umfragen vor der Wahl führt die AfD knapp, sie könnte ihr Ergebnis von 2021 (16,7 Prozent) mehr als verdoppeln. Allerdings ist auch ein Wahlsieg der SPD möglich , der Abstand ist zuletzt immer geringer geworden. Linke und CDU liegen weit abgeschlagen dahinter. Für die Grünen und das BSW ist vor der Wahl offen, ob sie es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Beide können sich aber Hoffnungen machen – anders als die FDP , die aktuell noch im Landtag in Schwerin sitzt, zuletzt aber nicht einmal mehr in den Umfragen messbar war.

Seit 1998 stellt die SPD den Ministerpräsidenten in Mecklenburg-Vorpommern. Die beliebte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig führt seit 2017 die Regierungsgeschäfte. Es ist wahrscheinlich, dass sie auch nach der Landtagswahl im Amt bleibt, selbst wenn die AfD mit ihren Spitzenkandidaten Enrico Schult und Leif-Erik Holm, der Ministerpräsident werden will, mehr Wählerstimmen gewinnt. Die Chancen für eine Fortsetzung der Koalition aus SPD und Linke sind aber gering.

Bleibt die SPD die stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern? Welche Parteien können eine gemeinsame Koalition bilden? Wo liegen die Hochburgen der Parteien und welche regionalen Unterschiede gibt es?

Die Süddeutsche Zeitung wertet die Wahlergebnisse für ganz Mecklenburg-Vorpommern aus und analysiert das Ergebnis aller 36 Wahlkreise in einzelnen Artikeln. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Bis die Stimmen ausgezählt sind, dauert es einige Stunden. Sobald ein Wahlkreis vollständig ausgezählt ist, finden Sie hier einen aktuellen Text. Vorher können Sie bereits nachlesen, welche Partei wo bei der vergangenen Wahl gewonnen hat.

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Wahlergebnisse 2021

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