Alle wichtigen Entwicklungen zur Wahl in Mecklenburg-Vorpommern finden Sie hier im Landtagswahl-Newsblog der SZ.
Die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Überblick:
Die AfD hat die Landtagswahl 2026 in Mecklenburg-Vorpommern vor der SPD gewonnen. Die CDU verpasst den Einzug in den Schweriner Landtag. Das vorläufige Ergebnis.
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