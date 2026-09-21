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Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2026Das vorläufige Ergebnis: AfD vor SPD - CDU verpasst Einzug

Wer regiert nach der Landtagswahl 2026 demnächst im Schweriner Schloss?
Wer regiert nach der Landtagswahl 2026 demnächst im Schweriner Schloss?
Gregor Fischer/AFP

Die AfD hat die Landtagswahl 2026 in Mecklenburg-Vorpommern vor der SPD gewonnen. Die CDU verpasst den Einzug in den Schweriner Landtag. Das vorläufige Ergebnis.

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