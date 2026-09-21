Mecklenburg-Vorpommern und Berlin : Fünf Erkenntnisse aus den Wahlen

Manuela Schwesig trotzt der AfD, doch das hat einen Preis. Die Linke gewinnt zum ersten Mal in der Hauptstadt. Welche Lehren sich aus den Parlamentswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin ziehen lassen.