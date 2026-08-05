Zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treten 16 Parteien mit 398 Bewerberinnen und Bewerbern an. Davon seien 107 Frauen, teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. Damit betrage der Frauenanteil 29,4 Prozent, 2,5 Prozentpunkte niedriger als bei der Landtagswahl 2021. Das Durchschnittsalter aller Bewerberinnen und Bewerber beträgt den Statistikern zufolge 46,8 Jahre. Der älteste Bewerber gehöre mit 80 Jahren der Gartenpartei an. Die drei jüngsten Kandidierenden seien 19 Jahre alt und gehörten zu SPD, FDP und Grünen. Am 6. September wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Der Landtag hat mindestens 83 Abgeordnete, derzeit sitzen 97 Parlamentarier in dem Gremium.