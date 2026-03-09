Zum Hauptinhalt springen

FDP-Desaster in Baden-WürttembergMandate weg, Haare weg

Die Kritik am FDP-Parteivorsitzenden Christian Dürr wächst.
Der Albtraum der FDP wird wahr: Die Partei fliegt ausgerechnet in Baden-Württemberg aus dem Landtag. Selbst die eigenen Wähler urteilen hart über die Liberalen.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

Die FDP hat ein Herz für Selbständige. Da sollte es doch möglich sein, schnell einen Friseur zu finden, der sich um die FDP-Generalsekretärin kümmert. Nicole Büttner hatte gewettet, dass die Liberalen es in den Baden-Württemberger Landtag schaffen. Wetteinsatz waren ihre Locken. „Ich rasiere mir eine Glatze, wenn wir den Einzug in den Landtag verpassen“, hatte sie vor der Wahl versprochen – und muss es jetzt einlösen.

