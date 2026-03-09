Die FDP hat ein Herz für Selbständige. Da sollte es doch möglich sein, schnell einen Friseur zu finden, der sich um die FDP-Generalsekretärin kümmert. Nicole Büttner hatte gewettet, dass die Liberalen es in den Baden-Württemberger Landtag schaffen. Wetteinsatz waren ihre Locken. „Ich rasiere mir eine Glatze, wenn wir den Einzug in den Landtag verpassen“, hatte sie vor der Wahl versprochen – und muss es jetzt einlösen.
FDP-Desaster in Baden-WürttembergMandate weg, Haare weg
Lesezeit: 3 Min.
Der Albtraum der FDP wird wahr: Die Partei fliegt ausgerechnet in Baden-Württemberg aus dem Landtag. Selbst die eigenen Wähler urteilen hart über die Liberalen.
Von Bastian Brinkmann, Berlin
FDP:Wenn Freiheit nur ein Wort ist
Kein Demokrat kann sich freuen, wenn eine demokratische Partei in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Aber genau das passiert gerade mit der FDP. Also: Wie kann ein Comeback gelingen? Moment, sagt der neue Chef, er überlege noch.
Lesen Sie mehr zum Thema