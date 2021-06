Von Peter Fahrenholz, München

Die CDU hat die Wahl in Sachsen-Anhalt klar gewonnen und wird mit Reiner Haseloff weiterhin den Ministerpräsidenten stellen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommen die Christdemokraten auf 37,1 Prozent und können damit ihr Ergebnis von 2016 deutlich verbessern, als sie 29,8 Prozent erreicht hatten.

Auf dem zweiten Platz landet erwartungsgemäß die AfD, die auf 20,9 Prozent kam. Ihre Hoffnung, erstmals in einem Bundesland stärkste Partei zu werden, hat sich damit aber nicht erfüllt. Die AfD muss im Gegenteil spürbare Einbußen gegenüber der Landtagswahl 2016 hinnehmen, als sie 24,3 Prozent erreichte.

Sowohl die Linkspartei (elf Prozent) als auch die SPD (8,4 Prozent) verzeichnen erneut Rückgänge. Die Grünen dagegen verbessern sich leicht gegenüber der letzten Wahl, als sie mit 5,2 Prozent nur ganz knapp den Sprung ins Parlament geschafft hatten. Sie kommen diesmal auf 5,9 Prozent.

Die FDP, die vor fünf Jahren noch an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war, hat Grund zur Erleichterung. Mit 6,4 Prozent ziehen die Liberalen wieder in den Landtag ein.

Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigte sich erleichtert über den Wahlausgang und führte es auch auf seine persönliche Glaubwürdigkeit zurück. "Die Menschen kennen mich und wissen, wofür ich stehe", sagte Haseloff. Das Land habe sich in den letzten Wochen vor der Wahl "regelrecht aufgebäumt" und eine ganz klare Abgrenzung nach rechts vorgenommen. Auch die SPD erkannte Haseloffs klare Position gegen jede Zusammenarbeit mit der AfD ausdrücklich an.

Für Haseloff ergibt sich jetzt ein deutlich größerer Spielraum. Er muss nach diesem Wahlsieg, der ihm auch persönlich gutgeschrieben wird, nicht mehr fürchten, dass der Teil der CDU, der in den vergangenen Jahren immer wieder mit der AfD geliebäugelt hatte, ihm das Regieren schwer macht. Stattdessen haben sich seine Koalitionsoptionen mit diesem Abend wohl erweitert. Denn statt der vor allem in der CDU ungeliebten sogenannten Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen hätte Haseloff jetzt auch die Möglichkeit, eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP zu bilden. Rechnerisch möglich wären auch ein Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP sowie ein Zusammenschluss aus CDU und SPD, den man in Sachsen-Anhalt schwerlich große Koalition nennen kann.

In der CDU zeichnete sich bereits am Wahlabend eine klare Präferenz für eine CDU/SPD/FDP-Regierung ab. Auch Haseloff selbst nannte diese Koalition eine "denkbare Option", die man jetzt ausloten werde. Die CDU werde "fair" mit allen denkbaren Partnern sprechen und sich dabei nicht "durch irgendwelche bundespolitischen Vorgaben instrumentalisieren lassen", sagte Haseloff.

Auch wenn die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit seinen lediglich knapp 1,8 Millionen Wahlberechtigten und einer starken AfD, in der ganz eindeutig die rechtsextremen Kräfte den Ton angeben, nur bedingt Rückschlüsse auf die politische Lage auf Bundesebene zulässt, wird sie von den Parteien als wichtiger letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September gewertet. Das gilt vor allem für die Union und ihren Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Nach dem Sieg der CDU muss Laschet nicht mehr fürchten, dass die Diskussion, ob er der richtige Kandidat ist, wieder aufflammt. Haseloff mahnte die CDU mit Blick auf die Bundestagswahl, die besonderen Problemlagen im Osten zu beachten. "In Westdeutschland wird man Kanzler, aber in Ostdeutschland wird verhindert, dass man Kanzler wird", sagte Haseloff.

Sowohl die Grünen als auch die SPD zeigten sich enttäuscht. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagte, man habe nicht so zugelegt wie erhofft. Für die Bundestagswahl sei aber "alles drin". SPD-Chef Norbert Walter-Borjans deutete nach den neuerlichen Stimmverlusten erstmals an, dass die SPD nach der Bundestagswahl auch in die Opposition gehen könne, statt sich in irgendeine Koalition einzubringen. Die SPD müsse sich jetzt auf ihre eigenen Themen konzentrieren. Und wenn dann die Schnittmengen mit anderen nicht reichten, "muss man auch sagen, dann profilieren wir diese Themen eben außerhalb", sagte der SPD-Chef.