Baden-Württemberg wählt einen neuen Landtag. Nach 15 Jahren mit Winfried Kretschmann tritt der aktuelle Ministerpräsident nicht mehr an, Cem Özdemir (Grüne) oder Manuel Hagel ( CDU ) dürften ihn den Umfragen zufolge beerben. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet.

Wo liegen die Hochburgen der Parteien, welche regionalen Unterschiede gibt es? Die Süddeutsche Zeitung wertet die Ergebnisse automatisiert für jeden der 70 Wahlkreise Baden-Württembergs einzeln aus und bereitet sie in Artikeln auf.

Bis die regionalen Ergebnisse der Wahl vorliegen, finden Sie hier die Ergebnisse der vergangenen Landtagswahl von vor fünf Jahren. Suchen Sie in der Karte Ihren Wohnort, um zu einer detaillierten Wahlanalyse zu kommen:

In Baden-Württemberg gilt erstmals ein neues Wahlrecht. Die Wählerinnen und Wähler haben nun zwei Stimmen: Mit der Erststimme wird ein Wahlkreiskandidat oder eine Wahlkreiskandidatin direkt gewählt. Mit der Zweitstimme wird eine Partei gewählt. Außerdem dürfen nun erstmals Personen ab 16 ihre Stimme bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg abgeben.

Hier gelangen Sie zu den automatisierten Artikeln für jeden Wahlkreis in Baden-Württemberg:

