Bürgerschaftswahl in Bremen

Andreas Bovenschulte scheint ein Sieger dieses Wahlabends in Bremen zu sein.

In ersten Prognosen sieht es so aus, als könnte Bürgermeister Bovenschulte im Amt bleiben. Die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut kommt auf 10,5 Prozent, die FDP muss wieder einmal bangen.