Landtagswahl in Brandenburg

Von Henrike Roßbach, Berlin

Drei Wochen nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hat am Sonntag nun auch Brandenburg gewählt. Und nachdem schon die Wahlen am 1. September ein bundespolitisches Beben ausgelöst hatten, dürfte diese dritte Landtagswahl mindestens als schweres Nachbeben eingestuft werden.