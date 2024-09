Regiert weiter die SPD?

Brandenburg wird seit mehr als drei Jahrzehnten von einem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten regiert, seit der Wende 1989/1990. Erst war das Manfred Stolpe (bis 2002), ihm folgte Matthias Platzeck, der zeitweilig auch SPD-Bundesvorsitzender war. Im Sommer 2013 löste ihn Dietmar Woidke ab, der nach wie vor im Amt ist und der auch diesmal als SPD-Spitzenkandidat antritt.



Regiert haben die drei in diversen Konstellationen: Meist in Koalitionen mit der CDU oder der Linken, ganz am Anfang auch in einer Ampelkoalition mit Grünen und FDP, und von 1994 bis 1999 hatte die SPD eine absolute Mehrheit im Landtag. Aktuell hat Woidke eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen hinter sich. Die Frage, welche Fraktionen nach der Wahl eine regierungsfähige Mehrheit hinbekommen wollen, wird spannend. Klar ist: Mit der in Teilen extremistischen AfD will keine der anderen Parteien zusammenarbeiten.



Regierungschef Woidke hat angekündigt: Für den Fall, dass die AfD die SPD als stärkste Kraft im Landtag ablösen sollte, zöge er sich aus der Regierung zurück: „Dann bin ich weg.“ Allenfalls als einfacher Abgeordneter wolle er dann noch politisch tätig sein, sollte er als Direktkandidat in seinem Wahlkreis Spree-Neiße gewählt werden.