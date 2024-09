Brandenburg wählt am 22. September einen neuen Landtag. Lange sah es so aus, als würde die AfD deutlich gewinnen. Doch kurz vor der Wahl hat die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke den Umfragen zufolge rasant aufgeholt. Eine der beiden Parteien wird im neuen Landtag die stärkste Fraktion stellen. Bislang regierte Woidke in einer Koalition mit der CDU und den Grünen. Ob dieses Bündnis fortgesetzt werden kann, hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Grünen es über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen oder ein Direktmandat holen können. Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) tritt zum ersten Mal bei einer Landtagswahl in Brandenburg an und dürfte wie in Thüringen und Sachsen gleich ein zweistelliges Ergebnis einfahren. Auch die Partei BVB/Freie Wähler hat Chancen, in den Landtag einzuziehen.