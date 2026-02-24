Bevor die Kandidaten am Dienstagabend die „Wahlarena“ des Südwestrundfunk (SWR) betreten, treffen sie Backstage aufeinander. Auf einem Tisch hat der SWR eine ansehnliche Auswahl an Hustenbonbons ausgelegt, der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir greift zu, die Stimme darf heute nicht versagen. „Was für eine Sorte haben Sie genommen?“, fragt Manuel Hagel, der Spitzenkandidat der CDU. „Ingwer Shot“, antwortet Özdemir. Der dritte Teilnehmer dieses Triells, der AfD-Politiker Markus Frohnmaier, betrachtet die Szene aus sicherer Entfernung.
TV-Triell zur Landtagswahl Baden-Württemberg„Der Satz war Mist“
CDU-Politiker Manuel Hagel und der Grüne Cem Özdemir haben realistische Aussichten auf das Amt des Ministerpräsidenten. AfD-Mann Markus Frohnmaier nicht. Nun trafen sie im Triell aufeinander. Lange sieht es nach einem angenehmen Abend für Hagel aus, dann wird er mit einer alten Aussage konfrontiert.
Von Roland Muschel, Stuttgart
15 Jahre war Baden-Württemberg grünes Ausnahmeland. Die CDU will diese Ära jetzt beenden. Gar nicht so einfach, wenn man es mit dem talentierten Cem Özdemir zu tun hat - der den Traum von den Grünen als Volkspartei noch nicht aufgegeben hat.
