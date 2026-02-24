Bevor die Kandidaten am Dienstagabend die „Wahlarena“ des Südwestrundfunk (SWR) betreten, treffen sie Backstage aufeinander. Auf einem Tisch hat der SWR eine ansehnliche Auswahl an Hustenbonbons ausgelegt, der grüne Spitzenkandidat Cem Özdemir greift zu, die Stimme darf heute nicht versagen. „Was für eine Sorte haben Sie genommen?“, fragt Manuel Hagel, der Spitzenkandidat der CDU. „Ingwer Shot“, antwortet Özdemir. Der dritte Teilnehmer dieses Triells, der AfD-Politiker Markus Frohnmaier, betrachtet die Szene aus sicherer Entfernung.