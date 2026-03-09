Keine 200 Kilometer Luftlinie trennen Stuttgart und Mainz, und gerade mal zwei Wochen nach Baden-Württemberg wählt auch Rheinland-Pfalz am 22. März einen neuen Landtag. Kein Wunder, dass man dort das Ergebnis aus dem Nachbarland ganz genau studiert. Was können die Parteien daraus für ihren Wahlkampfendspurt lernen? Und wo unterscheiden sich die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz von denen in Baden-Württemberg?
Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-PfalzLernen von den Nachbarn
Lesezeit: 3 Min.
In zwei Wochen wählen die Rheinland-Pfälzer einen neuen Landtag. Der Ton im Wahlkampf wird rauer. Welche Schlüsse man in Mainz aus dem Ergebnis von Stuttgart zieht.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt
SPD-Wahlkampf in Rheinland-Pfalz:„Nicht den ganzen Tag in sozialdemokratischer Ursuppe schwimmen“
Die CDU liegt in Rheinland-Pfalz in den Umfragen vorn – endet deshalb nach 35 Regierungsjahren die Ära der SPD? Unterwegs mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer, der den „Kampf meines Lebens“ führt.
Lesen Sie mehr zum Thema