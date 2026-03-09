Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-PfalzLernen von den Nachbarn

Wer soll Rheinland-Pfalz regieren? Es zeichnet sich ein enges Rennen zwischen Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und CDU-Spitzenkandidat Gordon Schnieder ab.
In zwei Wochen wählen die Rheinland-Pfälzer einen neuen Landtag. Der Ton im Wahlkampf wird rauer. Welche Schlüsse man in Mainz aus dem Ergebnis von Stuttgart zieht.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Frankfurt

Keine 200 Kilometer Luftlinie trennen Stuttgart und Mainz, und gerade mal zwei Wochen nach Baden-Württemberg wählt auch Rheinland-Pfalz am 22. März einen neuen Landtag. Kein Wunder, dass man dort das Ergebnis aus dem Nachbarland ganz genau studiert. Was können die Parteien daraus für ihren Wahlkampfendspurt lernen? Und wo unterscheiden sich die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz von denen in Baden-Württemberg?

