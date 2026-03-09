Keine 200 Kilometer Luftlinie trennen Stuttgart und Mainz, und gerade mal zwei Wochen nach Baden-Württemberg wählt auch Rheinland-Pfalz am 22. März einen neuen Landtag. Kein Wunder, dass man dort das Ergebnis aus dem Nachbarland ganz genau studiert. Was können die Parteien daraus für ihren Wahlkampfendspurt lernen? Und wo unterscheiden sich die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz von denen in Baden-Württemberg?