Fragen und AntwortenWas man zur Wahl in Baden-Württemberg wissen muss

Lesezeit: 4 Min.

Cem Özdemir (li., Grüne) und Manuel Hagel (CDU) bemühten sich um einen wertschätzenden Umgang im Wahlkampf, doch zuletzt verschärfte sich der Ton.
Marijan Murat/dpa

Lange sah es für die CDU nach einem sicheren Sieg am Sonntag aus, doch nun könnte es knapp ausgehen zwischen Cem Özdemir und Manuel Hagel. Liegt das an der „Causa Rehauge“? Was hat sich beim Wahlrecht geändert? Und droht ein XXL-Parlament?

Von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart

Am Sonntag wählen die Baden-Württemberger einen neuen Landtag. Nach fünfzehn Jahren wird das Land einen Ministerpräsidenten bekommen, der nicht mehr Winfried Kretschmann heißt. Der Grünen-Politiker tritt nicht mehr an. Wer sein Nachfolger wird, das ist die spannendste Frage dieses Wahlabends – aber nicht die einzige.

