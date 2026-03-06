Am Sonntag wählen die Baden-Württemberger einen neuen Landtag. Nach fünfzehn Jahren wird das Land einen Ministerpräsidenten bekommen, der nicht mehr Winfried Kretschmann heißt. Der Grünen-Politiker tritt nicht mehr an. Wer sein Nachfolger wird, das ist die spannendste Frage dieses Wahlabends – aber nicht die einzige.
Fragen und AntwortenWas man zur Wahl in Baden-Württemberg wissen muss
Lange sah es für die CDU nach einem sicheren Sieg am Sonntag aus, doch nun könnte es knapp ausgehen zwischen Cem Özdemir und Manuel Hagel. Liegt das an der „Causa Rehauge“? Was hat sich beim Wahlrecht geändert? Und droht ein XXL-Parlament?
Von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart
AfD in Baden-Württemberg:Die zwei Gesichter des Markus F.
Markus Frohnmaier, AfD-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg, will Ministerpräsident werden. Dafür hat er seine Biografie geschönt. Es geht um Russland, rechtsextreme Kontakte und ein angebliches Familienleben in der schwäbischen Provinz.
