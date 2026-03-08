Nun haben sie es wohl doch noch geschafft. Die Grünen gewinnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg ersten Hochrechnungen zufolge knapp. Nachdem die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel in Umfragen lange deutlich vorn gelegen hatte, holten die Grünen kurz vor der Wahl auf – und erzielen dann mit Spitzenkandidat Cem Özdemir gut 31 Prozent. Die CDU liegt bei etwa 30 Prozent.