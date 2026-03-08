Zum Hauptinhalt springen

Datenanalyse zur LandtagswahlSo haben die verschiedenen Wählergruppen in Baden-Württemberg abgestimmt

Grüne und CDU liegen fast gleich auf – außer, wenn man die Stimmen nach Wählergruppen unterteilt.
Grüne und CDU liegen fast gleich auf – außer, wenn man die Stimmen nach Wählergruppen unterteilt.

Die Grünen gewinnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg laut Hochrechnungen knapp. Wer hat für sie gestimmt? Wie unterschiedlich haben Männer und Frauen gewählt? Welchen Einfluss hatten Beruf und Bildung? Eine erste Datenanalyse.

Von Natalie Sablowski und Joscha F. Westerkamp

Nun haben sie es wohl doch noch geschafft. Die Grünen gewinnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg ersten Hochrechnungen zufolge knapp. Nachdem die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel in Umfragen lange deutlich vorn gelegen hatte, holten die Grünen kurz vor der Wahl auf – und erzielen dann mit Spitzenkandidat Cem Özdemir gut 31 Prozent. Die CDU liegt bei etwa 30 Prozent.

