Nun haben sie es wohl doch noch geschafft. Die Grünen gewinnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg ersten Hochrechnungen zufolge knapp. Nachdem die CDU mit Spitzenkandidat Manuel Hagel in Umfragen lange deutlich vorn gelegen hatte, holten die Grünen kurz vor der Wahl auf – und erzielen dann mit Spitzenkandidat Cem Özdemir gut 31 Prozent. Die CDU liegt bei etwa 30 Prozent.
Datenanalyse zur LandtagswahlSo haben die verschiedenen Wählergruppen in Baden-Württemberg abgestimmt
Lesezeit: 3 Min.
Die Grünen gewinnen die Landtagswahl in Baden-Württemberg laut Hochrechnungen knapp. Wer hat für sie gestimmt? Wie unterschiedlich haben Männer und Frauen gewählt? Welchen Einfluss hatten Beruf und Bildung? Eine erste Datenanalyse.
Live
Landtagswahl:So wählt Baden-Württemberg
Verfolgen Sie live die Auszählung der Landtagswahlen in Baden-Württemberg in Grafiken und Karten.
