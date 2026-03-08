Höhere Wahlbeteiligung als 2021

Die Beteiligung in den Wahllokalen - also ohne Briefwähler - liegt laut einer ersten Prognose höher als bei den Wahlen vor fünf Jahren. Nach Angaben von Landeswahlleiterin Cornelia Nesch lag sie um 14 Uhr bei gut 41 Prozent und damit rund zehn Prozentpunkte höher als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021. Vor fünf Jahren hätten coronabedingt aber auch weniger Wähler am Wahltag abgestimmt und dafür mehr per Briefwahl, hieß es.



Auch in einzelnen Städten zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab. Aus der Landeshauptstadt etwa hieß es am Mittag: „Auf Basis der vorliegenden Meldungen rechnen wir zum Ablauf der Wahlhandlung in Stuttgart mit einer Wahlbeteiligung von rund 73 Prozent.“ 2021 lag die Wahlbeteiligung in Stuttgart bei 64,8 Prozent, im ganzen Land lag sie vor fünf Jahren bei 63,8 Prozent.





Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale in Baden-Württemberg geöffnet. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige wählen. Zigtausende junge Wählerinnen und Wähler kommen damit neu hinzu. Insgesamt sind rund 7,7 Millionen Menschen wahlberechtigt – so viele wie nie zuvor, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Welche Auswirkungen die neuen jungen Stimmen auf das Ergebnis haben werden, ist offen.