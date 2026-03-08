Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Die Prognosen sowie die aktuellen Hochrechnungen finden Sie hier ab 18 Uhr. Zu den Ergebnissen aus allen Wahlkreisen gelangen Sie hier.
Wichtige Updates
Was die Umfragen sagen
Die Landtagswahl im Liveblog
Prognose zur Landtagswahl
Prognose ZDF/ Forschungsgruppe Wahlen (Stand 18 Uhr):
Grüne: 31,5 %
CDU: 30,5 %
AfD: 18,0 %
SPD: 5,5 %
FDP: 4,5 %
Linke: 4,5 %
Sonstige: 5,5 %
Prognose ARD/ Infratest (Stand 18 Uhr):
Grüne: 32,0 %
CDU: 29,0 %
AfD: 17,5 %
SPD: 5,5 %
FDP: 4,5 %
Linke: 4,5 %
Sonstige: 7,0 %
Die von der ARD geschätzte Wahlbeteiligung liegt bei 71,5 Prozent.
Grüne knapp vor CDU
Die ersten Prognosen aus Baden-Württemberg lassen ein knappes Rennen um den Spitzenplatz vermuten. Die Grünen liegen bei der Prognose im ZDF knapp vor der CDU. In der ARD-Prognose ist der Abstand zwischen beiden Parteien etwas größer. Fest steht: Die beiden Parteien können ihr Bündnis auf jeden Fall fortsetzen. Die AfD gewinnt stark hinzu und wird drittstärkste Kraft. Sie kommt demnach auf etwa 18 Prozent.
Wie viele Parteien im künftigen Landtag von Baden-Württemberg vertreten sein werden, ist bisher nicht entschieden. Die SPD liegt nur ganz knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Die Sozialdemokraten müssen um den Wiedereinzug zittern. Ebenfalls zittern müssen die Liberalen. In beiden Prognosen liegen sie unter der Fünf-Prozent-Hürde und würden nach derzeitigem Stand aus dem Landtag fliegen. Ob die Linke erstmalig den Einzug schafft, ist nicht sicher.
CDU-Spitzenkandidat Hagel wählt in Ehingen
Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat am Mittag seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Der 37-Jährige kam in Begleitung seiner Frau Franziska ins Wahllokal in Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Hagel sagte bei seiner Stimmabgabe zu Journalisten, er hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung: „Jede Stimme zählt."
CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel hat in Begleitung seiner Frau Franziska gewählt. Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
Amelie Schmidt
Grünen-Spitzenkandidat Özdemir wählt in Stuttgart
Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat in einem Wahllokal in Stuttgart gewählt. Der 60-Jährige kam allein in die Schule, in der der Raum für die Abstimmung war. Özdemir will Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden, der nach 15 Jahren im Amt nicht mehr antritt. Am Abend werde er die ersten Prognosen des Wahlergebnisses gemeinsam mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann schauen, sagte Özdemir.
Cem Özdemir will die Nachfolge seines Parteifreundes Winfried Kretschmann antreten und neuer Ministerpräsident werden. Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS
Höhere Wahlbeteiligung als 2021
Die Beteiligung in den Wahllokalen - also ohne Briefwähler - liegt laut einer ersten Prognose höher als bei den Wahlen vor fünf Jahren. Nach Angaben von Landeswahlleiterin Cornelia Nesch lag sie um 14 Uhr bei gut 41 Prozent und damit rund zehn Prozentpunkte höher als zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021. Vor fünf Jahren hätten coronabedingt aber auch weniger Wähler am Wahltag abgestimmt und dafür mehr per Briefwahl, hieß es.
Auch in einzelnen Städten zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab. Aus der Landeshauptstadt etwa hieß es am Mittag: „Auf Basis der vorliegenden Meldungen rechnen wir zum Ablauf der Wahlhandlung in Stuttgart mit einer Wahlbeteiligung von rund 73 Prozent.“ 2021 lag die Wahlbeteiligung in Stuttgart bei 64,8 Prozent, im ganzen Land lag sie vor fünf Jahren bei 63,8 Prozent.
Noch bis 18 Uhr sind die Wahllokale in Baden-Württemberg geöffnet. Erstmals dürfen auch 16- und 17-Jährige wählen. Zigtausende junge Wählerinnen und Wähler kommen damit neu hinzu. Insgesamt sind rund 7,7 Millionen Menschen wahlberechtigt – so viele wie nie zuvor, wie das Statistische Landesamt mitteilt. Welche Auswirkungen die neuen jungen Stimmen auf das Ergebnis haben werden, ist offen.
Die Ära Kretschmann endet
In ein paar Wochen, wenn sich eine neue Koalition gefunden hat, wird Baden-Württemberg einen neuen Ministerpräsidenten bekommen. Winfried Kretschmann, 77, wird dann nach fünfzehn Jahren im Amt aus der Villa Reitzenstein, dem Amtssitz, ausziehen. Dann endet auch ein historisches Experiment, schreiben die SZ-Landeskorrespondenten Max Ferstl und Roland Muschel in ihrer großen Reportage:
"Als Kretschmann 2011 ins Amt kam, war er der erste grüne Ministerpräsident der Bundesrepublik. Von einem grünen 'Labor' war die Rede, was für einige wie eine Verheißung klang – und für andere wie eine Bedrohung. Was würde dieser Mann anstellen mit dem schönen Land? Die Sorgen hat Kretschmann allerdings schnell entkräftet. Zweimal wurde er wiedergewählt. Kein anderer Ministerpräsident hat Baden-Württemberg länger regiert als er, kein Erwin Teufel, kein Lothar Späth, die großen CDU-Männer."
Baden-Württemberg: Das Vermächtnis des Winfried Kretschmann - wie grün ist es wirklich?
Als der Grüne Kretschmann 2011 ins Amt kam, fürchteten einige, was er anstellen wird mit dem schönen Baden-Württemberg. Nun, gar nicht so viel. Auf der Suche nach dem grünen Vermächtnis des ersten grünen Ministerpräsidenten.
www.sueddeutsche.de
Amelie Schmidt
Die wichtigsten Texte zur Landtagswahl in Baden-Württemberg
- Was die Wahlumfragen aussagen: Die CDU kann ihre Wirtschaftskompetenz nicht ausspielen.
- Cem Özdemir, Grüne, im Interview: "Die Bedingung für die Spitzenkandidatur war maximale Beinfreiheit"
- Manuel Hagel, CDU, im Interview: "Wenn wir es falsch machen, droht uns das Schicksal von Detroit"
- Hagels Wahlkampf-Attacke auf die Grünen: Riskantes Last-Minute-Manöver: Hagel wagt den Lagerwahlkampf.
- Bilanz Winfried Kretschmanns als Ministerpräsident: So schlimm war's doch gar nicht.
- Die Relevanz der Parlamente: Wozu braucht man eigentlich einen Landtag?
- Die Fehler der Sozialdemokraten: Die Angst der SPD vor der Einstelligkeit.
- SZ-Podcast "Auf den Punkt": Was in Baden-Württemberg auf dem Spiel steht.
- Wie Forscher die Koalitionsfähigkeit der Parteien in Baden-Württemberg bewerten: Doch wieder CDU und Grüne?
Amelie Schmidt
Der CDU schien der Wahlsieg schon fast sicher zu sein, doch die Grünen haben in den vergangenen Wochen immer weiter aufgeholt. Inzwischen liegen beide Parteien in Umfragen fast gleichauf. Drittstärkste Kraft dürfte die AfD werden, der SPD droht eine historische Niederlage. Linke und FDP dürften es den Umfragen zufolge knapp über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.
Die Wählerinnen und Wähler halten die Wirtschaft als das wichtigste Thema für die Landespolitik in Baden-Württemberg. Auf Platz zwei, aber weit dahinter, folgt das Thema Klima und Umwelt. Die entsprechende Wirtschaftskompetenz sehen die Menschen eher bei der CDU. Warum die Christdemokraten bei den Umfragen trotzdem so dicht von den Grünen gefolgt werden, lesen Sie in diesem Artikel:
SZ-Grafik
Die Landtagswahl im Liveblog
Guten Morgen und herzlich willkommen im Liveblog zur Wahl in Baden-Württemberg. Hier halten wir Sie auf dem Laufenden über alle aktuellen Entwicklungen wie die Wahlbeteiligung sowie erste Hochrechnungen und Reaktionen nach 18 Uhr. Es dürfte ein spannender Tag werden, nicht nur für die Baden-Württemberger. Wer sie künftig regiert, ist den jüngsten Umfragen zufolge völlig offen. Nur eins scheint klar zu sein: Die Wahl wird sich zwischen der CDU und den Grünen mit ihren Spitzenkandidaten Manuel Hagel und Cem Özdemir entscheiden. Schließlich endet eine Ära: Nach fünfzehn Jahren als Ministerpräsident verabschiedet sich Winfried Kretschmann in den Ruhestand.