So geht es in Baden-Württemberg weiter

Die Wahl ist vorbei, die Grünen haben mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen und dürften nach Lage der Dinge mit Cem Özdemir den nächsten Ministerpräsidenten stellen. Bis es so weit ist, dauert es aber noch einige Zeit. Wie sieht der Fahrplan bis zur Bildung einer neuen Regierung aus?



Im Wahlkampf hatte sich der Ton verschärft, die CDU warf den Grünen eine Schmutzkampagne vor. Nach der Wahl brauche es erstmal eine „Abkühlwoche oder zwei“, hieß es schon vor der Wahl. Recht bald dürften sich beide Parteien aber schon zu Sondierungen treffen, um auszuloten, ob sie genügend Gemeinsamkeiten für eine Regierungskoalition finden. Ein Bündnis aus CDU und Grünen ist rechnerisch die einzige Möglichkeit, eine Mehrheit ohne die AfD zu bilden.



Anschließend treten die potenziellen Koalitionspartner in Koalitionsverhandlungen ein. Dabei sprechen die Fachexperten der Parteien üblicherweise in kleinen Gruppen darüber, welche konkreten Pläne sie für die jeweiligen Bereiche haben. Am Ende wird im Koalitionsvertrag festgehalten, welche Vorhaben gemeinsam umgesetzt werden sollen. Bis dahin kann es Wochen oder Monate dauern. Währenddessen ist Baden-Württemberg aber nicht führungslos. Die bisherige Landesregierung bleibt geschäftsführend im Amt.



Spätestens bis zum 16. Mai muss der neue Landtag zu einer ersten Sitzung zusammenkommen. Die neue Regierung muss innerhalb von drei Monaten nach dem Zusammentritt des neu gewählten Landtags gebildet und bestätigt werden. Passiert das nicht rechtzeitig, wird der Landtag aufgelöst.



Der Landtag wird voraussichtlich Özdemir zum Ministerpräsidenten wählen. Der beruft dann Ministerinnen und Minister, Staatssekretäre und Staatsräte. Bevor die Regierung offiziell ins Amt kommt, braucht es laut Verfassung eine Bestätigung durch den Landtag. Dafür reicht die einfache Mehrheit aus.