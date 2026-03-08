Frohnmaier: Baden-Württemberg will konservative Mehrheit

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier sieht in dem Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg einen klaren Wählerwunsch hin zu einem politischen Kurswechsel. „Eines ist doch jetzt bei dieser Wahl ganz deutlich geworden: Baden-Württemberg will eigentlich eine konservative Mehrheit“, sagte er im ZDF. „Die CDU und die AfD hätten gemeinsam genug Stimmen für diese konservative Politik.“ Die Wähler hätten zum Ausdruck gebracht, keine grüne Politik zu wollen, sagte der Co-Landeschef seiner Partei. „Manuel Hagel und die CDU hätte(n) jetzt alle Möglichkeiten zu sagen: Es ist Zeit für eine Veränderung und Schluss mit grüner Politik“, erklärte Frohnmaier.



Die AfD hat ihr Ergebnis der Landtagswahl 2021 laut den Hochrechnungen von ARD und ZDF fast verdoppelt und kommt demnach auf knapp 18 Prozent. Dass die CDU mit der Partei koaliert, gilt aber als ausgeschlossen.



Auch der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat sich „sehr zufrieden" mit dem Abschneiden seiner Partei in Baden-Württemberg gezeigt. Es handele sich um einen „Riesenerfolg" sagte er mit Blick auf die 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF. „Wir sind der Gewinner des Abends", sagte Chrupalla. „Wir sind jetzt auch in Baden-Württemberg Volkspartei."



Auch die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel zeigt sich zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl. „Das läuft auf eine Verdoppelung unseres Ergebnisses hinaus, und damit können wir sehr zufrieden sein“, sagte sie in der ARD.