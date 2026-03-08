Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg. Die Prognosen sowie die aktuellen Hochrechnungen finden Sie hier ab 18 Uhr. Zu den Ergebnissen aus allen Wahlkreisen gelangen Sie hier.
Wichtige Updates
Was bedeutet das Ergebnis für die Bundespolitik?
Özdemir: "Was für ein Wahlkampf"
Prognose zur Landtagswahl
Die Landtagswahl im Liveblog
Hochrechnungen zur Landtagswahl
Hochrechnung ZDF/ Forschungsgruppe Wahlen (Stand 19.24 Uhr):
Grüne: 31,4 %
CDU: 29,9 %
AfD: 18,1 %
SPD: 5,4 %
FDP: 4,4 %
Linke: 4,4 %
Sonstige: 6,4 %
Hochrechnung ARD/ Infratest (Stand 19.13 Uhr):
Grüne: 31,3 %
CDU: 29,7 %
AfD: 18,2 %
SPD: 5,5 %
FDP: 4,3 %
Linke: 4,3 %
Sonstige: 6,7 %
Chancen für FDP und Linke schwinden, SPD kann langsam aufatmen
Laut den letzten Umfragen durften FDP und Linke noch auf einen Einzug in den Stuttgarter Landtag hoffen. Doch die jüngsten Hochrechnungen von Forschungsgruppe Wahlen und Infratest sind für beide Parteien ernüchternd. Demnach kommen sie auf 4,4 beziehungsweise 4,3 Prozent und schaffen wohl nicht den Sprung ins Parlament. Die SPD kann die Totalkatastrophe wohl vermeiden und wird auf knapp mehr als fünf Prozent kommen. Im neuen Landtag wären Stand 19.30 Uhr nur fünf Parteien vertreten.
Frohnmaier: Baden-Württemberg will konservative Mehrheit
AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier sieht in dem Ergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg einen klaren Wählerwunsch hin zu einem politischen Kurswechsel. „Eines ist doch jetzt bei dieser Wahl ganz deutlich geworden: Baden-Württemberg will eigentlich eine konservative Mehrheit“, sagte er im ZDF. „Die CDU und die AfD hätten gemeinsam genug Stimmen für diese konservative Politik.“ Die Wähler hätten zum Ausdruck gebracht, keine grüne Politik zu wollen, sagte der Co-Landeschef seiner Partei. „Manuel Hagel und die CDU hätte(n) jetzt alle Möglichkeiten zu sagen: Es ist Zeit für eine Veränderung und Schluss mit grüner Politik“, erklärte Frohnmaier.
Die AfD hat ihr Ergebnis der Landtagswahl 2021 laut den Hochrechnungen von ARD und ZDF fast verdoppelt und kommt demnach auf knapp 18 Prozent. Dass die CDU mit der Partei koaliert, gilt aber als ausgeschlossen.
Auch der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla hat sich „sehr zufrieden" mit dem Abschneiden seiner Partei in Baden-Württemberg gezeigt. Es handele sich um einen „Riesenerfolg" sagte er mit Blick auf die 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF. „Wir sind der Gewinner des Abends", sagte Chrupalla. „Wir sind jetzt auch in Baden-Württemberg Volkspartei."
Auch die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel zeigt sich zufrieden mit dem Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl. „Das läuft auf eine Verdoppelung unseres Ergebnisses hinaus, und damit können wir sehr zufrieden sein“, sagte sie in der ARD.
Spitzenkandidat Markus Frohnmaier feiert mit seinen Anhängern das starke Ergebnis seiner AfD. Jana Rodenbusch/Reuters
Amelie Schmidt
Kretschmann: "Ich bin froh, dass ich jetzt aufhören darf"
Der scheidende Ministerpräsident Winfried Kretschmann übergibt nach eigenen Worten ein gut bestelltes Haus an seinen Parteifreund Cem Özdemir. "Ich bin froh, dass ich jetzt aufhören darf", sagte er in der ARD. "Und wenn man solch einen talentierten Nachfolger hat, der so viel Erfahrung, Weitsicht und Umsicht hat, dann geht man auch gerne aus dem Amt."
SPD-Kandidat Stoch zieht Konsequenzen - Klingbeil enttäuscht
Für die SPD ist dieser Wahlabend ein sehr düsterer. Das Ergebnis der Sozialdemokraten hat sich den aktuellen Hochrechnungen nach im Vergleich zur letzten Landtagswahl halbiert. Spitzenkandidat der Partei bei dieser Wahl war Andreas Stoch. Er zieht offenbar Konsequenzen aus den schlechten Zahlen und hat seinen Rückzug als Landes- und Fraktionschef angekündigt. Das sagte SPD-Generalsekretär Sascha Binder der Deutschen Presse-Agentur. Stoch bestätigte kurz darauf in der ARD, "dass ich daran mitwirken werde, dass wir in der Fraktion eine neue Spitze wählen". Es sein ein sehr schwerer Tag für seine Partei.
SPD-Bundeschef Lars Klingbeil zeigt sich sehr enttäuscht von dem Ergebnis. "Das ist ein total bitterer Abend", sagte er im ZDF zum historisch schlechten Abschneiden seiner Partei im Südwesten von um die fünf Prozent. Die SPD habe für ein anderes Ergebnis gekämpft. "Wir haben allerdings in den letzten Wochen eine wahnsinnige Dynamik erlebt. Es ging nur noch um die Frage: Cem Özdemir oder Manuel Hagel, wer soll Ministerpräsident werden?" Das habe am Ende auch die SPD Stimmen gekostet.
Christoph Schmidt/dpa
Linke: "Noch nie so stark in Baden-Württemberg"
Die Linke hat sich nach den Prognosen zum Ausgang der Landtagswahl zufrieden mit ihrem Ergebnis gezeigt. Laut Hochrechnungen hat die Linke zugelegt, den Einzug in den Landtag aber verpasst. Parteichef Jan van Aken sagte in der ARD, Briefwahlstimmen seien noch nicht berücksichtigt, so dass sich das Ergebnis für die Linke noch verbessern könne. "So stark war die Linke noch nie in Baden-Württemberg." CDU-Kandidat Manuel Hagel sei "so eine Pfeife gewesen", dass viele Wählerinnen und Wähler alles tun wollten, um diesen Mann zu verhindern. Das habe die anderen Parteien zwei, drei Prozentpunkte gekostet.
Die Linke konnte ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Landtagswahl 2021 (2,1 %) etwa verdoppeln. Die Partei war mit einem weiblichen Trio angetreten: Amelie Vollmer, Mersedeh Ghazaei und Kim Sophie Bohnen, alle unter 30 Jahre alt.
Verdoppeln Ergebnis und verpassen Einzug: Die drei Spitzenkandidatinnen der Linken: Amelie Vollmer, Mersedeh und Kim Sophie Bohnen (v.l.). Im Hintergrund der Parteichef Jan van Aken (Mitte). Uli Deck/dpa
Amelie Schmidt
Manuel Hagel übernimmt Verantwortung für den Wahlkampf
Nach ersten Hochrechnungen liegt die CDU hinter den Grünen. Für dieses Ergebnis möchte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel die Verantwortung übernehmen. Bei der Wahlparty der Partei in Stuttgart sagte er, es sei ihm immer wichtig gewesen, dass mit Führung auch immer Verantwortung verbunden sei. "Gerade deshalb trage ich für den Wahlkampf, trage ich für unsere Kampagne, trage ich für alle Entscheidungen, die wir getroffen haben - und ja, für dieses Ergebnis die Verantwortung." Zunächst müssten nun die weiteren Hochrechnungen abgewartet werden. "Es kann ein langer Abend werden", sagte Hagel.
Zuvor hatte er allen Wahlkampfhelfern, CDU-Mitarbeitern und seiner Familie für ihren Einsatz gedankt. "Und lassen Sie mich diesen persönlichen Satz noch sagen: Danke vor allen Dingen auch meiner Familie, insbesondere meiner Frau, weil offen gesagt, die letzten Wochen waren für meine Frau, für meine Familie, für mich persönlich eine enorme Belastung." Nichtsdestotrotz gelte, was Erwin Teufel gesagt habe: Zuerst das Land, dann die Partei und dann die Person.
Silas Stein/AFP
Was bedeutet das Ergebnis für die Bundespolitik?
Die CDU wollte die Wahl in Baden-Württemberg unbedingt gewinnen, um gut in dieses Jahr mit insgesamt fünf Landtagswahlen zu starten. Kanzler Friedrich Merz hatte Manuel Hagel im Wahlkampf unterstützt. Jetzt deuten die Prognosen und erste Hochrechnungen darauf hin, dass erneut die Grünen gesiegt haben könnten. Meine Kollegin Henrike Roßbach ordnet die ersten Zahlen aus bundespolitischer Perspektive ein.
Amelie Schmidt
Özdemir: "Was für ein Wahlkampf"
Cem Özdemir äußert sich noch zurückhaltend zur Wahl. Der Grünen-Spitzenkandidat sieht sich noch nicht als Wahlsieger. "Was für ein Wahlkampf. Was für eine fulminante Aufholjagd", sagte Özdemir vor Anhängern. "Es ist noch zu früh, um final etwas zu sagen", fügte er mit Blick auf die ersten Hochrechnungen hinzu. Er hoffe, dass sich diese bestätigten.
Özdemir bedankte sich bei seinen Parteimitgliedern und allen Menschen, die sich im Wahlkampf eingebracht haben. „Danke an jeden und jede Einzelne, die hier sind und die draußen im Land unterwegs waren", sagt er. Jetzt werde gemeinsam ein neues Kapitel aufgeschlagen, das gerne mit den Grünen beginnen dürfe.
Der Grünen-Spitzenkandidat hat außerdem die CDU zu einer neuen Zusammenarbeit aufgerufen. Auf den Erfolgen der gemeinsamen Regierungsjahre in Baden-Württemberg solle man aufbauen, sagte er. "Der Maßstab sollten die letzten zehn Jahre sein und die Erfolge, die wir eingefahren haben." Er strebe eine "Partnerschaft auf Augenhöhe" an.
Thomas Niedermueller/Getty Images
Unser Korrespondent Max Ferstl meldet sich von der Wahlparty der Grünen. SZ
Jubel bei den Grünen – Enttäuschung bei der CDU
Erste Bilder zeigen die Gefühlslage der beiden stärksten Parteien in Baden-Württemberg: Bei den Grünen große Freude und Erleichterung, dass man nach einer famosen Aufholjagd laut Prognosen den ersten Platz verteidigt hat. Cem Özdemir hat nun gute Chancen, Nachfolger seines Parteifreunds Winfried Kretschmann als Ministerpräsident zu werden. Die CDU hatte mit ihrem Spitzenkandidaten Manuel Hagel gehofft, stärkste Kraft zu werden und die nächste Regierung anzuführen. Dieser Wunsch wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen.
Wahlparty der Grünen. Getty
CDU-Wahlparty. Reuters
Amelie Schmidt
Erste Reaktionen der CDU und der Grünen
Laut Prognosen von ZDF und ARD liegen die Grünen aktuell vor der CDU. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gibt die Wahl für seine Partei allerdings noch nicht verloren. Der Abend bleibe spannend, sagte er in der ARD. Man warte auf die erste Hochrechnung. "Natürlich hoffen wir noch", sagte Linnemann.
Die ehemalige Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, wird in Stuttgart interviewt - und strahlt in die Kamera: "Das ist, das kann man heute schon sagen, ein historisches Wahlergebnis für uns Grüne und auch ein historischer Wahlabend für Baden-Württemberg" sagt Lang in der ARD. Co-Parteichef Felix Banaszak sieht seine Partei im Aufwind. "Dieses Ergebnis bringt uns so einen Rückenwind", sagte er. "Mit den Grünen ist zu rechnen in diesem Land."
Grüne knapp vor CDU
Die Prognosen aus Baden-Württemberg lassen ein knappes Rennen um den Spitzenplatz vermuten. Die Grünen liegen bei der Prognose im ZDF knapp vor der CDU. In der ARD-Prognose ist der Abstand zwischen beiden Parteien etwas größer. Fest steht: Die beiden Parteien können ihr Bündnis auf jeden Fall fortsetzen. Cem Özdemir hat die CDU dazu auch schon aufgerufen. Die AfD gewinnt stark hinzu und wird drittstärkste Kraft. Sie kommt demnach auf etwa 18 Prozent.
Wie viele Parteien im künftigen Landtag von Baden-Württemberg vertreten sein werden, ist bisher nicht entschieden. Die SPD liegt nur ganz knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Die Sozialdemokraten müssen um den Wiedereinzug zittern. Ebenfalls zittern müssen die Liberalen. In beiden Prognosen liegen sie unter der Fünf-Prozent-Hürde und würden nach derzeitigem Stand aus dem Landtag fliegen. Ob die Linke erstmalig den Einzug schafft, ist nicht sicher.
Wie viele Parteien im künftigen Landtag von Baden-Württemberg vertreten sein werden, ist bisher nicht entschieden. Die SPD liegt nur ganz knapp über der Fünf-Prozent-Hürde. Die Sozialdemokraten müssen um den Wiedereinzug zittern. Ebenfalls zittern müssen die Liberalen. In beiden Prognosen liegen sie unter der Fünf-Prozent-Hürde und würden nach derzeitigem Stand aus dem Landtag fliegen. Ob die Linke erstmalig den Einzug schafft, ist nicht sicher.
Prognose zur Landtagswahl
Prognose ZDF/ Forschungsgruppe Wahlen (Stand 18 Uhr):
Grüne: 31,5 %
CDU: 30,5 %
AfD: 18,0 %
SPD: 5,5 %
FDP: 4,5 %
Linke: 4,5 %
Sonstige: 5,5 %
Prognose ARD/ Infratest (Stand 18 Uhr):
Grüne: 32,0 %
CDU: 29,0 %
AfD: 17,5 %
SPD: 5,5 %
FDP: 4,5 %
Linke: 4,5 %
Sonstige: 7,0 %
Die von der ARD geschätzte Wahlbeteiligung liegt bei 71,5 Prozent.
CDU-Spitzenkandidat Hagel wählt in Ehingen
Der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat am Mittag seine Stimme für die Landtagswahl abgegeben. Der 37-Jährige kam in Begleitung seiner Frau Franziska ins Wahllokal in Ehingen (Alb-Donau-Kreis). Hagel sagte bei seiner Stimmabgabe zu Journalisten, er hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung: „Jede Stimme zählt."
CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Manuel Hagel hat in Begleitung seiner Frau Franziska gewählt. Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
Amelie Schmidt
Grünen-Spitzenkandidat Özdemir wählt in Stuttgart
Der Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat in einem Wahllokal in Stuttgart gewählt. Der 60-Jährige kam allein in die Schule, in der der Raum für die Abstimmung war. Özdemir will Nachfolger von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) werden, der nach 15 Jahren im Amt nicht mehr antritt. Am Abend werde er die ersten Prognosen des Wahlergebnisses gemeinsam mit dem scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann schauen, sagte Özdemir.
Cem Özdemir will die Nachfolge seines Parteifreundes Winfried Kretschmann antreten und neuer Ministerpräsident werden. Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS