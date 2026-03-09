Spahn schlägt Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten vor

Der CDU/CSU-Bundestagsfraktionschef Jens Spahn hat angesichts der Pattsituation zwischen CDU und Grünen im baden-württembergischen Landtag nach der Wahl eine Teilung der Amtszeit des Ministerpräsidenten ins Spiel gebracht. Er habe dieses Modell im CDU-Vorstand als Option vorgebracht, sagte Spahn nach der Sitzung. Damit spielt er auf das sogenannte israelische Modell an. Dort sind in nationalen Regierungen mehrfach solche Vereinbarungen getroffen worden.



Die Legislaturperiode in Baden-Württemberg dauert fünf Jahre. Eine Teilung der Amtszeit würde bedeuten, dass der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel jeweils zweieinhalb Jahre an der Spitze der Regierung stehen würden.



CDU-Chef Friedrich Merz sagte, die deutlichen Zugewinne der CDU und die Gleichzahl der Mandate müssten sich „in der Regierungspolitik und vorher in einem möglichen Koalitionsvertrag in einer Balance abbilden“. Die CDU sei die einzige Partei der politischen Mitte, die bei den Wahlen hinzugewonnen habe. Er verwies darauf, dass seine Partei ​deutlich mehr Erststimmen als die Grünen gewonnen habe.



Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel hat nach seiner knappen Wahlniederlage von einer einmaligen Konstellation im Landtag gesprochen. „Dieses Ergebnis führt zu einem Patt im Landtag“, sagte er. Wie man damit umgehe, werde man in den Gremien der Südwest-CDU am Abend und am Dienstag in der Fraktion beraten. Jede Partei habe die gleiche Zahl an Abgeordneten, daraus erwachse ein klarer inhaltlicher Anspruch. „Da gehört alles auf den Tisch, alles auf den Prüfstand.“



Mehrere andere CDU-Politiker haben sich wie Spahn am Rande der Bundesvorstandsklausur dafür ausgesprochen, dass es keinen Automatismus zur Wahl ⁠des Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir zum baden-württembergischen Ministerpräsidenten gibt. Die Grünen hätten zwar als stärkste Partei nach der Landtagswahl den Auftrag, eine ​Regierung zu ​bilden, sagen die Politiker, ohne namentlich genannt werden zu ‌wollen. Allerdings hätten CDU und Grüne dieselbe Anzahl ‌an Sitzen im neuen Landtag.