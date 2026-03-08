Wie man Erfolg feiert? Wirklich eingespielt ist der Partyplan der Grünen am Sonntagabend noch nicht. Passend zu den eher kurzfristig steigenden Umfragewerten in Baden-Württemberg war die Feier in der Parteizentrale in Berlin-Mitte auch eher sehr kurzfristig geplant. Auf einem Konferenztisch in der Parteizentrale stehen einige Körbe Laugenbrezeln. Eine einsame Rotweinflasche wartet auf Gläser. Mitarbeiter wollen vor der ersten Prognose vor 18 Uhr noch schnell Jubelplakate mit dem Slogan „2Ö26“ unter die Gäste bringen, finden aber kaum Abnehmer.
Wahlsieg in Baden-Württemberg„Mit den Grünen ist wieder zu rechnen in diesem Land“
Lesezeit: 4 Min.
Die Grünen haben neun Wahlen in Serie verloren. Auch in Baden-Württemberg lagen sie in Umfragen hoffnungslos hinten. Warum die Partei plötzlich wieder eine Wahl gewinnt – und wie ein Sieg von Cem Özdemir die ganze Partei verändern könnte.
Von Markus Balser, Berlin
Wahl Baden-Württemberg:Und, war’s schlimm?
Als Winfried Kretschmann 2011 ins Amt kam, fürchteten einige, was er anstellen wird mit dem schönen Baden-Württemberg. Nun, gar nicht so viel. Auf der Suche nach dem grünen Vermächtnis des ersten grünen Ministerpräsidenten.
