Wie man Erfolg feiert? Wirklich eingespielt ist der Partyplan der Grünen am Sonntagabend noch nicht. Passend zu den eher kurzfristig steigenden Umfragewerten in Baden-Württemberg war die Feier in der Parteizentrale in Berlin-Mitte auch eher sehr kurzfristig geplant. Auf einem Konferenztisch in der Parteizentrale stehen einige Körbe Laugenbrezeln. Eine einsame Rotweinflasche wartet auf Gläser. Mitarbeiter wollen vor der ersten Prognose vor 18 Uhr noch schnell Jubelplakate mit dem Slogan „2Ö26“ unter die Gäste bringen, finden aber kaum Abnehmer.