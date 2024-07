In 44 Wahlkreisen wählen die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg am 22. September einen neuen Landtag. Das neue Plenum soll 88 Abgeordnete umfassen, dazu kommen eventuelle Überhang- und Ausgleichsmandate.

Die mehr als zwei Millionen Wahlberechtigten in Brandenburg haben vermutlich mehr als 15 Parteien zur Auswahl. Die Wahllokale sind am Sonntag, den 22. September von acht bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Wahltag verhindert ist, kann im Vorhinein per Briefwahl seine Stimme abgeben.

In den Umfragen liegt die AfD klar auf Platz eins, zwischenzeitlich erreichte die Partei mehr als 30 Prozent. Zuletzt ging der Trend allerdings nach unten. Hinter der AfD wird es deutlich enger: SPD, CDU und BSW nähern sich immer mehr an. Welche Partei am Ende tatsächlich auf Platz zwei landet, wird sich wohl erst am Wahltag zeigen. Der Trend ist allerdings klar: Die SPD hat seit der vergangenen Wahl deutlich verloren, 2019 war sie mit 26,2 Prozent noch stärkste Kraft. Newcomer BSW hingegen legt stetig zu, innerhalb kürzester Zeit hat die Partei in den Umfragen mehr als 15 Prozent erreicht. Grüne und Linke müssen laut den aktuellen Umfragen um den Einzug in den Landtag zittern. Die FDP würde es aktuell vermutlich nicht in den neuen Landtag schaffen.

Wie genau das Ergebnis ausfallen wird, können auch Umfragen nicht zeigen, sie können immer nur ein aktuelles Stimmungsbild einfangen. Da für einzelne Umfragen immer nur gut 1000 Menschen befragt werden, sind die Ergebnisse auch mit Unsicherheiten behaftet. Um ein besseres Bild davon zu vermitteln, in welchem Prozentbereich die Parteien realistisch landen könnten, berechnet die Süddeutsche Zeitung einen Umfragekorridor aus den neuesten Umfragen.

Unter diesen Vorzeichen steht die Brandenburg-Wahl

Aktuell regiert in Brandenburg eine Koalition aus SPD, CDU und Grünen unter der Führung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). 2019 wurde die AfD bereits zweitstärkste Kraft in Brandenburg, viele der übrigen Parteien verzeichneten deutliche Verluste.

Ein erster Stimmungstest in diesem Jahr erfolgte bei der Europawahl am 9. Juni. Hier wurde die AfD in den meisten Landkreisen in Brandenburg stärkste Kraft, gefolgt von der CDU. Für das BSW war es eine erfolgreiche erste Wahl: In mehreren Landkreisen erreichte die junge Partei aus dem Stand zweistellige Prozentergebnisse.

SZ Plus Europawahl 2024 : So hat Deutschland gewählt Welche Parteien sind die Gewinner der Wahl, wer hat in welchen Regionen Stimmen verloren? Die Analyse zur Europawahl mit Grafiken und Karten. Von Marie Gundlach, Markus Hametner, Berit Kruse, Natalie Sablowski und Sören Müller-Hansen

Wahl in Brandenburg: Die wichtigsten Parteien

Bis zum 5. August haben Parteien und politische Vereinigungen noch Zeit, ihre Landeslisten für die Wahl in Brandenburg einzureichen. Bei der Wahl voraussichtlich antreten werden:

SPD

AfD

CDU

Grüne

Linke

Brandenburg Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler

FDP

Tierschutzpartei

Die Partei

DKP

Parteien oder Vereinigungen, die noch nie an einer Landtagswahl in Brandenburg teilgenommen haben, mussten bereits bis zum 17. Juni ihre Teilnahme verkünden. Diese acht Parteien treten bei der Landtagswahl zum ersten Mal an:

Bündnis Deutschland

Bündnis Sahra Wagenknecht

Demokraten Brandenburg

Der Dritte Weg

Deutsch Land Wirtschaft

Partei der Rentner

Werteunion

Plus Brandenburg

Brandenburg ist das einzige Bundesland, in dem Parteien sich zu Listenvereinigungen zusammenschließen und gemeinsam zur Wahl antreten dürfen. Die Vereinigung Plus Brandenburg ist ein Zusammenschluss aus ÖDP, Piratenpartei und Volt.

Die Spitzenkandidaten in Brandenburg