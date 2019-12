Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Entscheidung über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem umstrittenen türkischen Moscheeverband Ditib beim islamischen Religionsunterricht in Hessen ist noch nicht abschließend gefallen. Das Land wolle eine rechtssichere Entscheidung, betonte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Dazu würden weiter noch entsprechende Gutachten ausgewertet.

Das sei keine politische, sondern eine verfassungsrechtliche Entscheidung, erklärte der Kultusminister zu Forderungen der AfD-Fraktion, die Zusammenarbeit sofort zu beenden. Der Moscheeverband hat bereits angekündigt, bei einem Ende der Kooperation mit dem Land beim islamischen Religionsunterricht dagegen juristisch vorzugehen.

Hintergrund für die Prüfung der Zusammenarbeit sind Zweifel des Landes an der Unabhängigkeit von Ditib vom türkischen Staat. Der Moscheeverband musste deshalb eine Vielzahl von Fragen zur eigenen Struktur beantworten und Unterlagen einreichen. Ditib hat die angeforderten Unterlagen mittlerweile beim Ministerium vorgelegt. Die noch offenen Fragen wurden nach Angaben des Landesverbandes beantwortet.