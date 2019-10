Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Abgeordneten im hessischen Landtag befassen sich heute mit der Frage, wie man mit Hilfe von Internet-Plattformen schneller per Bus und Bahn ans Ziel kommt. Die FDP-Fraktion bemängelt, dass in Hessen viele Fahrplaninformationen und Echtzeitdaten nicht so zur Verfügung stehen, dass sie für eine komfortable Reiseplanung verknüpft werden könnten.

Außerdem soll am Abend das Gesetz "Starke Heimat Hessen" verabschiedet werden. Das Land will in den kommenden Jahren jeweils 400 Millionen Euro in die Kommunen stecken, etwa die Hälfte soll dabei zweckgebunden ausgezahlt werden. Das Geld stammt aus der Gewerbesteuerumlage, für die ab 2020 eine neue Regelung gilt. Kritiker hatten bemängelt, die Vorgaben des Förderprogramms griffen in die kommunale Selbstverwaltung ein.

Zu den weiteren Themen im Plenum zählen unter anderem die Zweckentfremdung von Wohnungen, der Konflikt in Nordsyrien, die Lärmobergrenze am Frankfurter Flughafen und Programme zur Integration Geflüchteter.