Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einer Regierungserklärung von Kultusminister Alexander Lorz (CDU) zum neuen Schuljahr startet der hessische Landtag in seine dreitägige September-Sitzung. Lorz wird am kommenden Dienstag (3.9.) in Wiesbaden zum Thema "Wertevermittlung, Digitalisierung und Förderung der Bildungssprache Deutsch - Wir bauen die Schule von morgen" sprechen. Gewerkschaften, Verbände und die Landtagsopposition haben dem Minister bereits vorgeworfen, zu wenig für die Lehrerversorgung zu tun und vor allem die Grundschullehrer nicht ausreichend zu bezahlen.

Zum Streitthema Bildungs- und Schulpolitik wird der langjährige SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel voraussichtlich seine letzte Rede als Abgeordneter des hessischen Landtags halten. Der 49-Jährige wechselt zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und gibt deswegen sein Abgeordnetenmandat ab. Hintergrund für den Schritt war sein neuerliches Scheitern als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr.

Die SPD-Innenexpertin Nancy Faeser soll die Nachfolgerin von Schäfer-Gümbel werden. Ihre Wahl als Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion ist für den kommenden Mittwoch (4.9.) geplant. Eine große Zustimmung der Fraktion gilt als sicher. Die 49-Jährige soll Schäfer-Gümbel auch als Parteichefin beerben. Die Wahl der neuen Parteispitze steht am 2. November im nordhessischen Baunatal an.

Schwerpunkt der CDU-Regierungsfraktion in der Plenarwoche ist der Katastrophenschutz. Über 23 000 ehrenamtlich engagierte Menschen in 680 Einheiten sind nach Angaben der Christdemokraten für den Katastrophenschutz in Hessen im Einsatz. In den Feuerwehren und Hilfsorganisationen einschließlich des THW engagieren sich landesweit über 80 000 ehrenamtliche Helfer. Die Zahl der Landesfahrzeuge im Katastrophenschutz liegt mittlerweile bei über 660.

Die Grünen als Koalitionspartner wollen schwerpunktmäßig über den Gewässerschutz an Werra und Weser debattieren. Nach jahrelanger Debatte um den Bau einer Fernleitung für Salzabwässer von Osthessen zur Oberweser wurde das Projekt jüngst gestrichen. Die Bundesländer entlang der beiden Flüsse beschlossen, dass der Kasseler Kali- und Salzproduzent K+S keine Pipeline bauen muss.

Die Sozialdemokraten haben die Mietpreisbremse auf die Tagesordnung gesetzt. Nach Einschätzung der Oppositionsfraktion ist vor allem die Lage auf dem Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet weiterhin dramatisch. Die Maßnahmen der schwarz-grünen Koalition dagegen seien nicht ausreichend. Gerade die Fertigstellungszahlen bei Neubauten hinkten dem Bedarf deutlich hinterher.

Für die AfD-Fraktion ist die demografische Entwicklung und die sich daraus ergebenden Folgen für Hessen das Topthema der Landtagssitzung. Die Liberalen wollen die digitale Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Wirtschaft verbessert, Gründer sollten stärker gefördert werden. Die Linke-Fraktion will mit ihrem Tagesordnungspunkt ein Zeichen gegen die Gefahr eines neuen atomaren Wettrüsten setzen.