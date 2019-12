Schwarz-Grün will Bauen mit Fertigteilen erleichtern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit der Erleichterung des Bauens mit vorgefertigten Serienteilen und im Baukastensystem wollen die beiden Regierungsparteien den Wohnungsbau in Hessen fördern. CDU und Grüne brachten am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Änderung der Hessischen Bauordnung (HBO) ein. Die Förderung von seriellem und modularem Bauen werde helfen, den Wohnungsbau zu beschleunigen, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Mit der Aufnahme von Typengenehmigungen in die HBO würden Genehmigungsverfahren vereinfacht. Das Vorhaben traf bei den Oppositionsparteien teilweise auf Zustimmung.

Der Gesetzeswurf sieht außerdem vor, dass Mobilfunkmasten künftig bis zu einer Höhe von 15 Metern keine Baugenehmigung mehr benötigen; bisher waren es 10. Außerdem sollen die Abstandsregeln bei der Aufstellung von Masten gelockert werden. Mit diesen Erleichterungen im Baurecht will Schwarz-Grün die Digitalisierung Hessens beschleunigen.