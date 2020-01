Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Jahr nach dem Start von CDU und Grünen in ein zweites Regierungsbündnis in Hessen spart die Landtagsopposition nicht mit Kritik. Nach Ansicht von FDP und Linken hat das Land beispielsweise im Kampf gegen rechtsextreme Gewalt versagt. Außerdem herrsche bei wichtigen Themen wie der Digitalisierung und in der Bildung Stillstand. Die Sozialdemokraten werfen der Landesregierung vor, zu wenig für die Kommunen zu handeln, die AfD befürchtet eine fortschreitende gesellschaftliche Spaltung als Folge der Landespolitik.

Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, René Rock, erklärte: "Schwarz-Grün bringt Hessen nicht voran - ganz im Gegenteil: Wir müssen aufpassen, dass Hessen nicht den Anschluss verliert, sei es bei der Digitalisierung, in der Verkehrspolitik oder bei der Bildung." Die Chefin der Linksfraktion, Janine Wissler, kritisierte, die Regierungskoalition halte lieber weiter "dogmatisch an der schwarzen Null fest" und verschlafe dabei wichtige Zukunftsinvestitionen. Wissler forderte mehr Geld für die Sanierung von Schulen, für bezahlbare Wohnungen und einen ÖPNV für alle.