Radwegbau: FDP-Fraktion will das Land in die Pflicht nehmen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens FDP-Fraktion will das Land beim Bau von Radschnellwegen künftig stärker in die Pflicht nehmen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf präsentierte der Verkehrsexperte der Liberalen, Stefan Naas, am Montag in Wiesbaden. Der Entwurf sieht vor, die bisher zuständigen Kommunen bei der Planung, beim Bau und beim Betrieb der Strecken zu entlasten und dafür eine zentrale Landesstelle einzurichten. Eine entsprechende Stelle könnte nach den Angaben von Naas bei der Verkehrsbehörde Hessen Mobil eingerichtet werden.

Das Land verhalte sich derzeit "wie ein entfernter Verwandter beim Konfirmationsgeschenk", sagte Naas. "Planung, Bau und Unterhalt wird den Kommunen überlassen, um dann zur Einweihung mit Prunk und Gloria aufzutreten." Die bisherige Unterstützung durch das Land erfolge überwiegend finanziell. In seltenen Fällen kümmere sich die Landesbehörde Hessen Mobil noch selbst um den Bau von Radwegen - meistens wenn diese entlang von Bundes- und Landstraßen verlaufen.

Rückendeckung erhält die FDP mit ihrem Vorstoß vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club in Hessen (ADFC). Die bisherige Zuständigkeit der Kommunen ziehe komplizierte Finanzierungsfragen und einen hohen Abstimmungsbedarf zwischen den Gemeinden nach sich. "Wenn nur eine einzige Kommune nicht mitzieht, scheitert sofort das gesamte Projekt", sagte der Chef des ADFC Hessen, Stefan Janke.

Das Land plant den Bau mehrerer solcher "Fahrradautobahnen". Geht es nach dem Regionalverband FrankfurtRheinMain sollen unter anderem Routen zwischen Frankfurt und Wiesbaden, Frankfurt und Groß-Gerau sowie dem Taunus und Eschborn entstehen. Ein erster Teil der Radstrecke Darmstadt-Frankfurt ist bereits fertiggestellt. Die vier Meter breite Strecke mit Unterstellmöglichkeiten und Reparaturstationen soll auch Berufspendler zum Umsteigen auf das Fahrrad bewegen.