Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Verkehrs- und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat sich deutlich für eine Zukunft der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt ausgesprochen. Die Stadt Frankfurt und das Land Hessen profitierten von der IAA, sagte der Minister am Mittwoch im Wiesbadener Landtag. Wenn die Automesse aber ihre Position als internationale Leitmesse behalten wolle, müsse sie sich deutlich weiterentwickeln, wie sich auch die gesamte Autoindustrie weiterentwickeln müsse. Für viele Menschen sei Mobilität mittlerweile deutlich mehr, als nur mit dem Auto zu fahren.

Die Automesse IAA war in diesem Jahr von massiven Protesten von Umweltschützern und Klimaaktivisten begleitet worden. Am ersten Messewochenende wurde der Haupteingang zum Messegelände stundenlang blockiert. Ob die IAA in zwei Jahren wieder in Frankfurt ausgerichtet werden wird, ist ungewiss. Diskutiert wird ein neues Messekonzept mit wechselnden Veranstaltungsorten.