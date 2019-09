Wiesbaden (dpa /lhe) - Die Linke-Landtagsfraktion ist mit ihrem Vorstoß zum Verbot von Inlandsflügen bei Dienstreisen von hessischen Landesbediensteten gescheitert. Linke-Abgeordnete Torsten Felstehausen forderte die Landesregierung am Dienstag im Landtag in Wiesbaden auf, den Ausstoß von Treibhausgasen in Hessen mit konkreten Maßnahmen weiter einzudämmen. Insbesondere Kurzstreckenflüge seien in Anbetracht eines gut ausgebauten Bahnnetzes überflüssig. Außerdem trügen sie in erheblichem Maße zur Lärmbelästigung und zum Ausstoß gesundheitsschädigender Partikel in der Region bei. Das Land müsse mit gutem Beispiel voran gehen und seine Bediensteten sollten auf Inlandsflüge verzichten.

Die anderen Fraktionen lehnten den Entwurf einstimmig ab. Innenminister Peter Beuth (CDU) entgegnete, man sei schon jetzt auf einem guten Weg, die Landesverwaltung bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Dafür seien aber auch weniger drastische Schritte zulässig. Mit einem solchen Gesetz würden die Airlines wirtschaftlich unnötig unter Druck gesetzt, sagte Stefan Müller von der FDP-Fraktion. Es sei bereits jetzt ein deutlicher Rückgang der Inlandsflüge zu beobachten, betonte er. Man müsse stattdessen den Einsatz von Videoschalten fördern. Das spare ohnehin Zeit und Geld.